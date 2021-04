Renda fixa: diversificação é regra para obter retornos maiores

O que saber antes de em em 2021:

Aumento projetado da taxa vai impactar o rendimento de títulos de curto prazo

Alongamento da carteira com títulos de prazo mais longo é estratégia recomendada

Fundos de são uma alternativa para quem busca retornos maiores

O ano de 2021 não será de retornos fáceis e de curto prazo para a renda fixa. Há uma expectativa de aumento da taxa Selic no segundo semestre, afastando um pouco a taxa de juro do atual piso histórico de 2% ao ano. A taxa deve chegar a 3,25% ao ano em dezembro, segundo projeções da pesquisa Focus, do Banco Central. Ainda assim, é um patamar bastante baixo.

Conhecer seu (a) é essencial para saber como e quanto investir em renda fixa. Faça o quiz da EXAME e descubra o seu.

Isso significa que, além de diversificar seus recursos entre várias categorias de ativos para tentar obter uma rentabilidade melhor do que a do , uma vez que a taxa que referencia o retorno da renda fixa vem perdendo até para a inflação, os investidores devem buscar a dos próprios ativos de renda fixa de sua carteira.

Os títulos de dívida continuam indicados pelo menos para a parcela dos recursos que será usada logo ou que corresponde à . Mas diferentes tipos de títulos têm perspectivas de retorno diversas. Não é o momento de comprar títulos públicos como Tesouro IPCA+ ou com vencimento em um ou dois anos — esses são exemplos de papéis que andam com retorno muito baixo atual­mente.

A recomendação dos especialistas é alongar a carteira. Odilon Costa, analista de renda fixa do banco de investimentos BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME, sugere investir em títulos públicos ou privados com prazo superior a cinco anos atrelados ao IPCA, o índice oficial de inflação ao consumidor, medido pelo IBGE.

“Além da remuneração atrativa, o título oferece proteção contra o aumento dos preços. Papéis de , caso vendidos antes do vencimento, podem apresentar ganhos ou perdas de capital. No entanto, esse risco pode ser gerido. Quanto menor for o prazo do título, menor será o risco de mercado caso o investidor opte por uma saída antecipada”, diz Costa.