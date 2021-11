Renda passiva: como ganhar 5 mil reais todos os meses?

Você já imaginou ter um valor em dinheiro entrando em sua conta todos os meses, sem precisar trabalhar a mais por isso? Ter uma renda passiva de 5 mil reais parece um sonho distante para a maioria das pessoas, algo que só poderia ser alcançado investindo milhões de reais.

No entanto, a verdade é bem mais agradável do que parece: você não precisa ter aposentadorias privilegiadas, um salário alto ou ter recebido uma herança para viajar, trocar de carro ou mudar de apartamento.

É possível ter o valor de 5 mil reais caindo na sua conta por vinte, quarenta, sessenta, cem anos, com apenas 10 anos de investimentos. O responsável pela mesa de e derivativos do banco BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi, irá explicar como uma década de investimento é o caminho garantido para uma vida inteira de ganhos.

DÊ O PRIMEIRO PASSO RUMO À SUA LIBERDADE FINANCEIRA. INSCREVA-SE NA SÉRIE ONLINE E GRATUITA NOS TRILHOS DA PROSPERIDADE

O que é renda passiva?

Antes de mais nada, você precisa entender o que é renda passiva e quais os tipos existentes.

A renda passiva é um dinheiro que entra, todos os meses, na sua conta sem precisar do seu trabalho “ativo”. Ou seja, é uma renda mensal garantida que vem de um esforço inicial, mas que te gera renda passivamente por muitos anos.

Isso acontece quando, por exemplo, uma empresa paga a você um percentual dos lucros apenas por ter investido nela, ou então quando você recebe alugueis de imóveis.

"Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer.” - Warren Buffett

Mas existem dois tipos de renda passiva: um depende de um investimento inicial em dinheiro e o outro em trabalho.

1 - Renda dependente de trabalho

Uma renda passiva que vem do seu trabalho pode ser, por exemplo, um vídeo monetizado pelo YouTube. Ou seja, você só terá que gravar o vídeo uma vez, subir ele na plataforma e, enquanto ele receber visualizações, ganhará dinheiro por isso. Além de criar vídeos, você pode criar e vender algum produto online, escrever um blog, montar um site e várias outras coisas. Porém, tudo isso ainda depende do investimento inicial em trabalho.

2 - Renda dependente de dinheiro

Agora, se você quiser ter uma renda passiva apenas alocando o seu dinheiro em algo que te gere receita, você tem algumas .

Você pode emprestar dinheiro e receber juros, investindo em um ativo de Renda Passiva, como o BTG Tesouro Simples, por exemplo. Ou então, pode se tornar proprietário ou sócio de um ativo gerador de receita, comprando um imóvel para alugar ou comprando ações, por exemplo.

Independentemente de qual for a opção escolhida, o primeiro passo para construir a sua renda extra é se comprometer e se planejar.

Como ganhar 5 mil reais de renda passiva?

Eu não vou te enrolar aqui: basta ter 800 mil reais.

Esse é o valor necessário para receber 5 mil reais de renda passiva para o resto da sua vida. Mas não se assuste: até o final deste artigo, eu vou te mostrar o passo a passo para acumular esse valor em apenas dez anos.

É possível, mas é óbvio que não tem mágica. Serão necessários disciplina e rendimentos moderados.

Eu sei que falar em 10 anos de investimento ou 800 mil reais pode parecer distante, mas não se esqueça do óbvio: ninguém começa já no primeiro milhão de reais.

Todos os grandes investidores - que não são herdeiros - começaram devagar buscando bons rendimentos e, com o tempo, acabaram multiplicando o próprio capital e ganhando poder para fazer aportes maiores.

O poder dos juros compostos

No primeiro ano, você vai acumular os seus primeiros 50 mil reais, já no segundo ano, ao invés de ter 100 mil reais, você terá 120 mil. E esse é o poder dos juros compostos.

No terceiro ano, 230 mil, no próximo, 350 mil... até atingir a sua meta. Quando você ver o montante acumulando em sua conta, vai perceber que bons investimentos, com bons aportes, criam riqueza.

E, a partir do momento em que o dinheiro trabalha para você, a viagem internacional, o jantar sem olhar a conta e o sonho de ter um carro esportivo se tornam possíveis.

Seja sincero: se eu te pedir para no seu futuro financeiro 4 mil reais por mês durante um período de apenas 10 anos, para que você tenha essa renda passiva mensal para o resto da sua vida, você topa?

O 1º passo para construir a sua renda passiva

Eu preciso que você tope, porque esse é o seu primeiro passo: investir 4 mil reais por mês a uma taxa de juros moderada, alocando em um investimento com rendimento de 10% ao ano.

É claro que você pode ter uma carteira diversificada, que tenha rendimentos maiores também.

Mas se você investir 4 mil reais por mês, durante dez anos, terminará esse período com, pelo menos, 800/900 mil reais acumulados. E um patrimônio de 800 mil reais investidos pode te dar tranquilamente uma renda passiva de 5 mil reais por mês durante o resto da sua vida. Basicamente, bastante disciplina e bons investimentos são os pilares para criar riqueza.

Então, não tenha uma visão míope de que “é impossível juntar 1 milhão de reais" ou de que “é impossível receber 5 mil reais por mês sem precisar trabalhar”.

Aprenda a investir na de valores

Ok, seria impossível te ensinar tudo sobre a bolsa de valores em um post de blog. Por isso, a Exame Invest criou um conteúdo gratuito, como um Guia Básico para quem quer começar a investir com segurança e com resultados.

Afinal, apesar de 10% ao ano ser uma rentabilidade moderada, investir sem cautela pode significar arriscar todo o patrimônio que deveria servir para te trazer segurança. Por isso é essencial ter profundo conhecimento sobre no que você está investindo o seu dinheiro - e como está fazendo isso.

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR À SÉRIE GRATUITA SOBRE COMO COMEÇAR A INVESTIR DO BTG PACTUAL

Esse conteúdo será disponibilizado gratuitamente para um número limitado de pessoas, portanto não deixe de fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga. Quem irá apresentar a série será o Jerson Zanlorenzi, analista e responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual. A boa notícia é que, independentemente do seu nível de experiência com investimentos, o que será ensinado poderá ser aplicado facilmente ainda hoje.

Jerson está a mais de 16 anos no mercado e é responsável por movimentar milhões de reais por dia e já lidou com todos os tipos de clientes com diversos perfis de investimentos. Não existe no mercado alguém que saiba transmitir com tanta clareza o assuntos investimentos como ele.

Como o curso vai me ajudar a ter uma renda passiva?

Na série, você vai descobrir os 3 grandes erros financeiros que estão levando mais de 72% dos brasileiros ao endividamento, e vai saber como corrigi-los em tempo recorde. Esse é o primeiro passo para transformar definitivamente sua vida financeira.

Quem embarcar no programa, também vai conhecer as principais modalidades de investimento ignoradas por mais de 90% dos brasileiros, que vão tornar a sua jornada rumo à liberdade financeira muito mais tranquila e acessível.

Por fim, o especialista do BTG ainda ensina o plano perfeito para você entrar em ação e assumir o controle da sua vida financeira.

Descubra como investir do jeito certo, aumentando os retornos e reduzindo os riscos, independentemente da sua experiência ou de quanto você tiver disponível para começar.

DÊ O PRIMEIRO PASSO RUMO À SUA LIBERDADE FINANCEIRA. INSCREVA-SE NA SÉRIE ONLINE E GRATUITA NOS TRILHOS DA PROSPERIDADE