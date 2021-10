Rentabilidade da poupança é a pior desde 1991

A rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA registra queda de 7,46% nos 12 meses encerrados em setembro. Esse nível de perdas não era registrado desde outubro de 1991, quando o poupador perdeu 9,72% em 12 meses. É o que aponta pesquisa da plataforma financeira Economatica.

A inflação medida pelo IPCA no acumulado em 12 meses foi 10,25%. Já a rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA de 1991 até 2021 em 9 meses, de janeiro a setembro, tem queda de -4,89%. Este valor não era registrado desde 1991, quando houve recuo de -11,3%. Vale destacar que de 1991 até 2021, a poupança só perdeu para a inflação em três oportunidades (1991, 2015 e 2021).

Em setembro, o investidor perdeu poder aquisitivo pela décima terceira vez consecutiva. A maior sequência de meses em queda de poder aquisitivo, dentro da amostra, aconteceu entre fevereiro de 2015 e setembro de 2016 com 20 meses de perda de poder aquisitivo em 12 meses.

Ranking das aplicações

O levantamento apontou ainda que o e o bitcoin são os únicos investimentos que registraram rentabilidade positiva em 12 meses. O bitcoin registra rentabilidade de 286,16% descontada a inflação medida pelo IPCA. Já o Ibovespa tem rentabilidade positiva de 17,31% descontada a inflação.

Todos os demais índices de referência têm rentabilidade negativa em 12 meses. O ouro tem o pior desempenho com queda de -9,79% descontada a inflação.

No ano de 2021 (até 30 de setembro), o bitcoin tem o melhor desempenho com valorização de 53,90% descontada a inflação o Ibovespa tem o pior desempenho com queda de -6,75%

Em setembro o dólar Ptax venda tem o melhor desempenho com valorização de 5,76% acima do IPCA, seguido pelo Euro com 3,77%. O Ibovespa tem o pior desempenho com recuo de -6,57% seguido pelo Bitcoin com queda de 3,86% descontada a inflação.