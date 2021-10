Repercussão de Vale e Petrobras, inflação na Europa e o que move o mercado

As principais bolsas internacionais operam em queda na manhã desta sexta-feira, 29, com investidores avaliando resultados corporativos abaixo das expectativas e preocupações sobre inflação e aperto monetário.

Na Europa, o índice Stoxx 600 cai cerca de 0,50%, após a inflação voltar a se mostrar acima das projeções no continente. Divulgado nesta manhã, o índice de preços ao consumidor (IPC) da Zona do Euro cresceu 0,8% em outubro, elevando de 3,4% para 4,1% a inflação anual na Europa. A expectativa era que o número ficasse em 3,7%.

A inflação acima da esperada contrasta com as políticas monetárias do Banco Central Europeu (BCE), que, a despeito de outros bancos centrais, como o americano, vêm adotando medidas contracionistas para esfriar a alta de preços global. Com a alta de preços se mostrando mais persistente que a esperada, crescem as apostas para uma mudança de postura do BCE.

No mercado de futuros americano, o Nasdaq tem o pior desempenho, recuando 0,89%, após a Apple, que enfrenta gargalos em sua cadeia de suprimentos, ter decepcionado em balanço do terceiro trimestre, divulgado na última noite. Nesta manhã, as da companhia caem 3,45% no pré-mercado.

Reação às gigantes do Ibov

A agenda de balanços também deve ter grandes impactos no nesta sessão, tendo em vista que investidores irão repercutir os resultados das duas principais empresas do índice: Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3), que, assim como Apple, apresentaram números abaixo dos esperados em resultado reportado na véspera

No terceiro trimestre, a principal mineradora do país apresentou Ebitda ajustado de 6,94 bilhões de dólares, 14% acima do registrado no mesmo período do ano passado, mas abaixo do consenso da Bloomberg de 8,83 bilhões de dólares. A receita operacional líquida também decepcionou, ficando em 12,68 bilhões de dólares, abaixo da mediana das projeções de 14,66 bilhões de dólares.

Já a Petrobras teve Ebitda ajustado de 60,744 bilhões de reais, abaixo da previsão de 61,63 bilhões de reais. A receita de vendas também ficou abaixo do esperado, em 121,6 bilhões de reais, contra estimativas de 122,60 bilhões em vendas, sendo que os mais otimistas esperavam por 129,40 bilhões de reais de receita. Por outro lado,o líquido bateu 31,14 bilhões de reais, superando o consenso de 13,90 bilhões de reais.

Após os resultados, as ADRs da Vale e Petrobras operam de forma oposta no pré-mercado americano, com a mineradora caindo mais de 1% e a petroleira subindo mais de 1%.

Além das duas principais companhias do país, a última noite também foi marcada pelos de Suzano (SUZB3), Transmissão Paulista (TRPL4), Fleury (FLRY3), Assaí (ASAI3), Vamos (VAMO3), Alpargatas (ALPA4), Grendene (GRND3).

Balanços do dia

Nesta sexta-feira, somente duas empresas da bolsa vão apresentar seus resultados: Usiminas (USIM5), que irá reportar seus números nesta manhã, e a small cap Irani (IRAN3), que irá deixar seu balanço para o fim do dia.

Leilão da Dutra

Nas próximas horas, será revelado o vencedor do maior leilão rodoviário da história do país. A CCR e a EcoRodovias devem brigar pela concessão da rodovia Presidente Dutra, considerada a mais importante do país, nesta sexta, 29, na B3, em São Paulo. A expectativa é de uma disputa acirrada -- os 402 quilômetros da Dutra, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, movimentam metade do PIB do país, além de conectar mais de 35 municípios e 23 milhões de pessoas.

Nova planta da Suzano

A Suzano aprovou investimentos relacionados ao Projeto Cerrado, que consiste na construção de uma nova planta de produção de celulose no município de Ribas do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. A nova planta terá capacidade nominal de 2,55 milhões de toneladas de produção de celulose de eucalipto por ano. A estimativa é de que a nova planta esteja em produção em 2024.

Cisão na Embraer

A Embraer aprovou a cisão parcial de sua subsidiária Yaborã. "Busca-se, com a Cisão Parcial com Incorporação, que o negócio de aviação comercial volte a ser desenvolvido diretamente pela Embraer, resultando, assim, na redução de custos operacionais, sistêmicos, administrativos e tributários", disse a empresa.

Aquisição da Equatorial

A empresa de utilities Equatorial anunicou a compra de 100% da Echoenergia. " A operação faz parte da estratégia de crescimento da companhia e permitirá a ampliação da sua capacidade operacional através da geração de energia renovável, contribuindo para sua consolidação no setor elétrico brasileiro", disse a empresa.

"A Echoenergia possui aproximadamente 1,2GW de capacidade eólica, sendo 1,0GW já operacionais e 0,2 GW em estágio de construção avançado, além de portfólio de projetos prontos para construir, os quais totalizam 1,1GW de capacidade (10% eólico e 90% solar)", informou.

*Com colaboração de Carla Aranha