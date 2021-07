Representantes da Precisa na CPI; LDO de 2022 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro é internado em hospital em Brasília e cancela reuniões

O presidente foi internado no hospital para realizar exames depois de sentir dores abdominais nas primeiras horas desta quarta-feira

Após adiamento, CPI ouve representantes da Precisa nesta quarta-feira

Comissão recebe Francisco Maximiano e Emanuela Medrades, que usou um habeas corpus concedido pelo STF para se recusar a responder perguntas nesta terça-feira

Comissão debate LDO, com previsão de déficit de R$ 177 bilhões em 2022

Parlamentares correm para votar o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 até a próxima sexta-feira, 16, para que ocorra o recesso do meio do ano

Dinie: do Scale-up da Endeavor a US$ 3,8 milhões com Accion Venture e K50

Fintech de crédito rotativo em plataformas digitais também fecha estrutura de portfólio com Empírica Investimentos

Estreia da SmartFit, prévia do PIB, balanços e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem em tom de cautela à espera de novos dados sobre a inflação americana e fala do presidente do Fed

Último dia para no IPO da Multilaser: vale a pena?

Período de reserva para participar da oferta termina hoje; estreia da empresa na B3 está prevista para o dia 19 de julho

Corrida espacial dos bilionários: o futuro do trabalho será no espaço

Musk, Bezos e Branson querem alcançar o espaço e a nova corrida espacial da iniciativa privada está criando novos empregos

Delta divulga resultado e antecipa desafios das aéreas pós-pandemia

Aumento de custos com petróleo mais caro e ameaça a voos internacionais com variante Delta da covid ajudam a explicar queda das apesar de forte retomada de voos domésticos

Pressão de investidores pode elevar emissões ESG para US$ 1 trilhão

O valor é mais do que o dobro do que foi vendido em 2020, já que mais emissores são pressionados a emitir dívida com padrões éticos

Política e mundo

Cidades do interior de SP interrompem vacinação por falta de doses

A Secretaria da Saúde do Estado informou que as prefeituras precisam planejar as vacinações contra covid de forma sincronizada com o cronograma estadual para evitar a falta de doses

Senado aprova projeto que criminaliza violência política contra mulheres

Texto prevê reclusão de até quatro anos para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato

Passe sanitário: a medida de proteção dos franceses no feriado da Bastilha

Data comemorativa ao início da Revolução Francesa, em 1789, será celebrada por um público de 25.000 pessoas nas ruas de Paris

Democratas fecham acordo para plano voltado à classe média de US$ 3,5 tri

A informação foi dada pelo líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer. O conjunto de medidas deve ser apresentado ao presidente Joe Biden ainda nesta quarta-feira (14)

Papa Francisco deixa o hospital após 11 dias internado

O pontífice argentino, de 84 anos, foi operado para retirar uma parte do cólon, em uma intervenção cirúrgica feita com anestesia geral

Itália proíbe grandes cruzeiros de entrarem no centro de Veneza

Defensores do patrimônio e do meio ambiente há anos denunciam os danos que esses navios causam ao frágil ecossistema da lagoa e às fundações do centro histórico da cidade

Enquanto você desligou…

Empresas podem perder isenção fiscal de VR e VA com reforma tributária

Texto também prevê taxação sobre auxílio-moradia e auxílio-transporte de servidores públicos

Astro da NBA, LeBron James 'se torna jogável' em Fortnite

O traje do esportista pode ser adquirido no jogo da Epic Games junto de outros itens temáticos do longa Space Jam 2

Como é o tênis brasileiro que terá ouro e custará até R$ 10 mil

Fabricante das máscaras Fiber Knit cria tecnologia para viabilizar personalização com volume; vendas começam em novembro

Agenda

Nesta quarta-feira o Banco Central (BC) divulga o resultado do IBC-Br em maio. Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o índice serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Frase do dia

"Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor que o sucesso de todos" – James Cameron, cineasta

Abertura de mercado

Exame Flash