Tesouro Direto tem primeiro mês positivo no ano. O que vem agora?

Depois de meses de perdas consecutivas, os títulos do renasceram das cinzas. A maioria dos produtos negociados no mercado voltou a ter ganho de rentabilidade, e alguns chegaram a avançar mais de 1% no mês, como os prefixados.

A razão para a retomada foi o respiro trazido pela aprovação do Orçamento Federal de 2021. O projeto, aprovado pelo Congresso no final de março, só foi avalizado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de abril. Com a resolução do imbróglio, as taxas dos títulos do Tesouro voltaram a se recompor.

"A versão do Orçamento que passou não é a ideal e está longe de ser a melhor, mas acabou a novela. Em razão disso houve grande valorização nos preços de todos os títulos do Tesouro que têm algum componente prefixado", explica Alan Ghani, especialista em renda fixa da EXAME Invest Pro.

Veja a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto em abril:

Título Rendimento em março (em %) Rendimento em 2021 (em %) 2026 1,83 -7,08 Tesouro Prefixado 2025 1,70 -5,54 Tesouro IPCA+ 2024 1,69 -0,36 Tesouro Prefixado com 2027 1,68 -7,51 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2024 1,56 -0,09 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2025 1,55 -5,24 Tesouro Prefixado 2024 1,54 - Tesouro Prefixado com juros semestrais 2029 1,54 -9,59 Tesouro IGP-M+ com juros semestrais 2031 1,48 9,56 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031 1,27 -10,67 Tesouro IPCA+ 2026 1,22 -2,11 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2026 1,17 -1,46 Tesouro Prefixado com juros semestrais 2023 0,81 -1,75 Tesouro Prefixado 2023 0,79 -1,98 Tesouro Prefixado 2022 0,29 -0,37 Tesouro 2023 0,20 0,67 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 0,17 -4,42 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 0,12 -4,07 Tesouro Selic 2027 0,02 - Tesouro Selic 2024 -0,02 - Tesouro IPCA+ 2045 -1,17 -11,39 Tesouro Selic 2025 -0,20 0,04 Tesouro IPCA+ 2035 -0,32 -5,31 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2040 -0,40 -4,61 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 -0,55 -4,85 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -1,01 -6,70 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2055 -1,13 -8,22

A volta dos prefixados

Antes categoria de "patinho feio" entre os títulos do Tesouro, os papeis prefixados voltaram a subir. No caso do Tesouro Prefixado 2026, a alta foi de 1,8% -- apenas para comparação, o mesmo título chegou a cair mais de 3% em março.

Os números deixam claro que a recuperação de abril não foi suficiente para repor todas as perdas acumuladas desde o início do ano, mas a normalização do cenário político pode indicar um breve período de calmaria para os títulos públicos.

Tesouro Selic na linha d'água

Quem não brilhou tanto no mês foi o Tesouro Selic. Algumas das chamadas LFTs continuam com dificuldade para acompanhar o rendimento do próprio no ano. O Tesouro Selic 2025 e o Tesouro Selic 2024 fecharam no vermelho no mês.

"O único que não se beneficiou do alívio dado pela aprovação do Orçamento foi o Tesouro Selic. Isso acontece porque basicamente a precificação desses títulos vem de acúmulo de juros diários, e não da perspectiva de juro futura", explica Ghani, da EXAME Invest Pro.

É importante ficar de olho nessas taxas, pois as LFTs são comumente usadas para a composição de reserva de emergência dos investidores. O desempenho negativo sequente pode ser uma boa deixa para o investidor substituir o Tesouro Selic por outra aplicação. Mas atenção: na reserva de emergência é importante garantir a liquidez diária.

Médio e

Apesar da melhora no cenário de curto prazo, a situação dos títulos mais longos, como os do Tesouro IPCA+ com vencimento após 2040, continua nebulosa. Apesar do alívio momentâneo trazido pela aprovação do Orçamento, existem outros fatores de complicação no horizonte.

"O investidor deve observar algumas variáveis fundamentais. A primeira é a inflação: se houver uma retomada econômica mais sólida, pode ser que a demanda reprimida faça o consumo subir. Se isso acontecer, os preços podem aumentar, o que terá um impacto direto sobre a Selic", alerta o especialista.

Ghani lembra que o desfecho da pandemia ainda não está claro, e especialistas temem que haja um novo aumento de casos e de mortes ao longo dos próximos meses. Se isso acontecer, o cenário de risco pode voltar a piorar, o que tende a impactar negativamente as taxas dos títulos públicos.