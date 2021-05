Resultados de Eletrobras, Petrobras e Magalu e 3 IPOs: a agenda da semana

Veja abaixo 3 destaques da agenda corporativa na semana que passou:

Azul cresce na carga

A Azul (AZUL4) prevê dobrar a receita de sua unidade de cargas em 2021 na comparação com 2019 para algo em torno de 1 bilhão de reais, principalmente por causa do crescimento do comércio eletrônico no país, segundo comunicado.

Mesmo com a pandemia ainda não controlada, a companhia acredita entrar em 2022 com a operação “totalmente recuperada” e cerca de 3 bilhões de reais em caixa.

PicPay vale US$ 8 bilhões?

O PicPay, de propriedade da família dos irmãos Joesley e Wesley Batista, busca um valor de mercado de até 8 bilhões de dólares em IPO na Nasdaq, segundo pessoas que falaram sob anonimato à Bloomberg. A empresa pretende levantar cerca de 1 bilhão de dólares na abertura de capital, que pode acontecer em junho, segundo as discussões.

Raízen: maior IPO do ano

A Raízen, joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell, se prepara para protocolar o pedido de registro de um IPO que pode movimentar entre 10 bilhões de reais e 13 bilhões de reais, conforme noticiado no fim de março. A definição de preço pode acontecer em meados de julho, segundo a Agência Estado.