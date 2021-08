Retorno da CPI da Covid; redenção espacial da Boeing e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bradesco, Itaú, Rede D’Or, IPO da Raízen e o que mais move o mercado

Bolsas sobem no exterior junto com mercado de commodities; investidores seguem atentos à agenda de resultados e ao cerco regulatório na China

Quem é o reverendo Amilton de Paula, que depõe na CPI da Pandemia

O reverendo comparece munido de um habeas corpus concedido pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que autorizou o silêncio parcial dele

No lançamento da Starliner, a chance de redenção espacial da Boeing

Falhas de software levaram a missão desastrosa da Boeing no 1° lançamento do módulo; contrato de 4,5 bilhões de dólares está sobre a mesa em nova tentativa

O kit completo do trabalho em qualquer lugar

Arianne Cohen, jornalista da Bloomberg Businessweek, selecionou tópicos para ter em mente ao planejar uma jornada produtiva em casa, no escritório ou em outro lugar

Olimpíada 2021: Brasil é ouro na vela e está na final do futebol masculino

Acompanhe ao vivo as últimas notícias das Olimpíadas de Tóquio e veja a agenda do Brasil na competição

Entre a cruz e a caldeira: BC deve bancar a maior alta de juro em 18 anos

Confirmada a expectativa do mercado, o Copom elevará a em 1 ponto, para 5,25%, maior nível desde setembro de 2019

'Ópio espiritual'? Dona do League of Legends despenca em Hong Kong

Em meio ao cerco regulatório sobre empresas de tecnologia, da Tencent acumulam perdas de 40% em um mês

Carlyle premia equipes com US$ 2 milhões por foco em diversidade

A firma de private equity comunicará os premiados sobre os bônus, que são adicionais aos regulares da empresa, além de seu compromisso desde o início deste ano de atrelar bônus a metas de diversidade

Petz adquire Zee.dog por R$ 700 mi e avança em ecossistema pet

Negócio reforça estratégia de consolidação do mercado de produtos e serviços para animais de estimação; zee.dog tem presença em mais de 45 países com posicionamento premium

Aos 14 anos, ele achou uma falha no Instagram. Agora, ensina a caçar bugs

Andres Alonso encontrou falha no Instagram e foi recompensado: recebeu R$ 130 mil e começou a ensinar outras pessoas como caçar falhas em software

Olimpíadas: atletas brasileiros disparam em seguidores no Instagram

Rede Snack, empresa da B&Partners.co, publica ranking de atletas que mais ganharam seguidores no Instagram durante os Jogos Olímpicos. Douglas Souza e Rayssa Leal são alguns dos destaques

Em meio à pressão de reguladores, Alibaba divulga resultados nesta terça

No trimestre passado a receita suportou as estimativas de Wall Street, com a divisão de comércio eletrônico se beneficiando pela pandemia

Política e mundo

TSE vai investigar ataques à urna eletrônica

Investigação deve girar em torno das falas do presidente sobre a urna eletrônica e as eleições de 2022; TSE também pede que STF apure caso no inquérito das Fake news

Inscrições para o Sisu começam hoje; veja como se inscrever

Candidatos podem fazer a inscrição no Sisu até sexta-feira, 6

Migração para escolas públicas no Rio cresce 30% na pandemia

Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, houve preparação para a chegada de mais estudantes oriundos de colégios particulares

Enquanto você desligou…

Voluntários aposentados desafiam o medo da covid-19 nos Jogos de Tóquio

Dos 71.000 voluntários dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, quase 15.000 têm mais de 60 anos. Segundo a organização, 139 têm mais de 80 anos e, entre eles, três superam os 90

Brasil vence EUA e Canadá e é tricampeão das Olimpíadas de Economia

Disputando com mais de 40 países, a delegação de alunos brasileiros venceu pela terceira vez a disputa internacional. A tarefa final foi montar uma carteira de investimentos

Reese Witherspoon se torna atriz mais rica do mundo — e não foi com filme

A atriz passou a ter uma fortuna estimada em US$ 400 milhões, segundo a Forbes

Agenda

Nesta terça-feira (3), será divulgado no Brasil o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de julho. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo. O Brasil também divulga os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de julho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” -- Steve Jobs.

Abertura de mercado

Exame Flash