Reunião da Opep+, Petrobras, emprego nos EUA e o que move o mercado

O mercado internacional inicia o mês de dezembro em tom de recuperação, após as principais bolsas do mundo terem voltado a registrar duras perdas no último pregão em razão de preocupações com a variante Ômicron e as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell.

Apesar de toda a incerteza que envolve a nova cepa do coronavírus, praticamente todos os índices de avançam na manhã desta quarta-feira, 1. Embora a Ásia tenha fechado em terreno positivo, as altas são ainda mais expressivas na Europa, onde as bolsas chegam a subir quase 2%.

O ritmo é semelhante no mercado de futuros americano. Por lá, os índices fecharam o último pregão em queda de mais de 1,5% após Powell ter sinalizado que pode acelerar a retirada de estímulos já a partir da próxima reunião do Fed, daqui a duas semanas.

Em testemunho no Senado americano, Powell disse que está na hora de aposentar a palavra “temporário” ao se referir à inflação na maior economia do mundo. Hoje, Powell irá visitar a Câmara dos Representantes.

Um dos pontos que tem afetado a inflação global, o das commodities voltou a subir nesta quarta, com o minério de ferro fechando em leve alta de cerca de 2% na China e o petróleo subindo mais de 4%, em Londres.

Reunião da Opep+

A forte valorização do “ouro negro” ocorre antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a Opep+, que se reúne nesta quarta para um encontro de dois dias.

Os membros do cartel discutirão se irão aumentar a oferta ou manter as restrições, dado os potenciais efeitos da nova variante do coronavírus na demanda por petróleo. Desde que a nova ameaça chegou ao mercado, o preço do petróleo brent já caiu da casa dos 80 dólares por barril para 72 dólares.

Segundo a Reuters, analistas estimam que a Opep+ irá acordar um aumento de produção de 400.000 barris por dia a partir de janeiro.

Agenda com PMI e prévia do payroll

No radar dos investidores ainda estarão os números do mercado de trabalho americano no setor privado, levantados pelo Instituto ADP. Divulgado dois dias antes do relatório oficial de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, a pesquisa da ADP serve para balizar as expectativas de investidores para sexta-feira, 3.

A expectativa para a divulgação de hoje é a de que tenham sido registrados 525.000 novos postos de trabalho privados no país, ligeiramente abaixo dos 571.000 do mês anterior. O número está previsto para sair às 10h15 de Brasília.

Nos Estados Unidos também sairá o índice de gerente de compras (PMI, na sigla inglês) da indústria, às 11h45. Na Europa, os PMIs Industriais saíram acima da linha dos 50 pontos, que divide a expansão da contração da atividade, mas levemente abaixo das expectativas. Na Zona do Euro, o PMI ficou em 58,4 pontos ante estimativas de 58,6 pontos.

Petrobras conclui venda de refinaria

A Petrobras (PETR3/PETR4) informou ter concluído a venda da Refinaria Landulpho Alves, na Bahia, para a MC Brazil Downstream, do grupo árabe Mubadala. O pagamento feito à Petrobras foi de 1,8 bilhão de reais.

"Essa operação de venda é um marco importante para a Petrobras e o setor de combustíveis no país. Acreditamos que, com novas empresas atuando no refino, o mercado será mais competitivo e teremos mais investimentos, o que tende a fortalecer a economia e gerar benefícios para a sociedade", afirmou Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, em fato relevante.

Dasa faz aquisição

A Dasa (DASA3) anunciou a aquisição de 100% da HBA por meio de sua subsidiária Ímpar. A HBA explora negócios de atendimento médico, ambulatorial, serviços clínicos e diagnóstico por imagem do complexo hospitalar Hospital da Bahia, em Salvador.

Foi acordado o pagamento em dinheiro de 850 milhões de reais, incluindo as parcelas atribuídas aos imóveis onde é realizado o negócio e que serão transferidos para a HBA. Segundo a Dasa, a aquisição está alinhada com o objetivo de expansão da companhia.