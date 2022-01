Reunião do Fed, resultados nos EUA, Ucrânia e o que move o mercado

Depois de um início de semana de tensão nas bolsas americanas, com perdas acima de 3% em boa parte do dia, os futuros dos principais índices -- S&P 500, Dow Jones e Nasdaq -- operam em queda na manhã desta terça-feira, dia 25 de janeiro. Na Europa, por outro lado, os índices acionários estão em alta aproximada de 1%.

Apesar da virada do campo negativo para leves ganhos nos minutos finais do pregão ontem, os principais índices em Nova York caminham para o pior desempenho mensal desde março de 2020, no começo da pandemia. No caso da Nasdaq, que concentra as de empresas de tecnologia, pode ser o pior mês em 51 anos de história.

No radar dos investidores nesta terça continua a predominar a mesma agenda que deu o tom das negociações na véspera:

(1) a primeira reunião do Federal Reserve, o Fed, em 2022, que começa hoje e termina amanhã; a expectativa é que o banco central americano dê novas informações sobre o timing do aperto monetário nos próximos meses.

(2) novos resultados corporativos de empresas americanas no quarto trimestre, como 3M, ADM, Johnson & Johnson e Xerox, antes da abertura do mercado, e Microsoft, depois do fechamento. Será a primeira das big techs a reportar o resultado; e

(3) tensões geopolíticas e militares com o temor da uma iminente invasão da Ucrânia pela Rússia.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

No Brasil, é dia de pregão normal na brasileira, a B3, mesmo com o feriado municipal do Aniversário de São Paulo -- a capital paulista completa 468 anos. Veja aqui o novo calendário da bolsa.

Acompanhe os principais índices às 7h20 (horário de Brasília) da manhã: