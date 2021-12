Réveillon cancelado?; Dona da 99 fora da bolsa de NY e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira, 3, para ficar bem informado:

As quentes do dia

Com temor da Ômicron, 21 capitais cancelam festas de réveillon

Na maioria dos casos, no entanto, os anúncios não foram acompanhados de novas medidas restritivas, e festas particulares continuam permitidas

Dados de emprego nos EUA, Suzano, AES Tietê e o que mais move o mercado

Mercado internacional inicia sexta-feira em alta à espera de números do payroll; vem de maior alta no ano

Didi inicia processo para sair da de Nova York

A agência reguladora chinesa exigiu que os executivos da empresa retirem o grupo de Wall Street cinco meses após a estreia

Rali de fim de ano? Não na bolsa brasileira. Veja onde

Ibovespa deve ter alívio limitado mesmo com aprovação da PEC dos Precatórios; entenda onde estão as oportunidades, segundo especialistas

Censo 2022: IBGE vai contratar 209.024 temporários

De acordo com o ato, o prazo de duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogado

Crime ambiental: PF indicia empresa grega por espalhar óleo pelo litoral

Ao menos 5 mil toneladas de resíduos foram recolhidos em 1.009 localidades de 11 Estados, por mais de 3 mil km, incluindo cerca de 55 áreas de proteção marinhas

Política e mundo

Risco de impeachment do presidente Pedro Castillo volta ao Peru

O Congresso peruano, dominado pela oposição, decidirá na terça-feira se aceita debater a moção de impeachment presidencial

Congresso americano aprova lei que mantém fundos do governo até fevereiro

Orçamento temporário aprovado é uma tentativa de evitar uma paralisia ou "shutdow" dos serviços públicos federais a partir do próximo fim de semana

Ministério da Infraestrutura apresenta novo Plano de Logística nesta sexta

Documento traz iniciativas para mudar a matriz de transporte do Brasil e torná-la mais racional e sustentável

Enquanto você desligou...

Qual vinho escolher para as festas de fim de ano? Veja essas

O francês Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, indica 3 rótulos coringa para o Natal e Ano Novo. Leitores da EXAME ganham 10% de desconto

Cristiano Ronaldo ultrapassa 800 gols em vitória do United sobre Arsenal

A partida começou com os torcedores do Manchester United exibindo uma faixa de homenagem ao ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer, demitido no mês passado

2ª dose da vacina da Janssen recebe orientações diferentes em cada cidade

De acordo com a recomendação do ministério, a dose de reforço aos adultos que tomaram Janssen deve ser feita com o uso do mesmo imunizante, entre dois e seis meses depois da aplicação

Extrovertidos ganham mais? Ranking mostra salários por personalidade

As características "extrovertido" e "pensador" foram mais presentes nos primeiros lugares do ranking que considera 16 tipos de personalidades, do método Briggs-Myers

Abertura de mercado

