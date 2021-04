Rio Bravo terá metas de diversidade e inclusão para investimentos

Outro estudo da McKinsey, desta vez de 2018, é utilizado para apontar os benefícios de empresas que estão no mercado de capitais e que contam com programas de diversidade de gênero em cargos de direção: "[essas empresas] tinham 21% maior chance de superar sua lucratividade e 27% maior probabilidade de garantir a criação de maior valor agregado".

10 propostas de mudança

As autoras da Carta também se propõem a apresentar medidas que as empresas podem tomar e que se verificam em projetos eficientes nessa temática. São 10 medidas elencadas, das quais seguem três abaixo:

Processos seletivos com vagas voltadas exclusivamente para mulheres ou que contemcom uma porcentagem mínima de currículos femininos; Investimento em divulgação dos programas de inclusão para mulheres para maior atração de funcionárias nos processos seletivos e programas de recrutamento; Programas de licença-maternidade e licença-paternidade (licença parental), sob a perspectiva de que o cuidado com os filhos não deve ser exclusivo das mulheres, o que inclui flexibilidade de horários e possibilidade de home-office.

Diagnóstico e desafios

O documento da Rio Bravo também faz um diagnóstico não só da situação atual de falta de diversidade de gênero e raça mas do histórico global. E dos desafios e das dificuldades inerentes a esse quadro.

"Apesar de as mulheres – que compõem metade da população mundial – terem hoje maior projeção em sua atuação fora do ambiente doméstico, ainda há desafios que restam sem solução", aponta a carta, para elecar a seguir alguns exemplos.

"Os desafios da maternidade e a recolocação no mercado de trabalho; as diferenças salariais entre homens e mulheres em cargos idênticos e com mesma escolaridade; tratamento discriminatório e ocorrências de assédio sexual; e a dificuldade de ascensão a cargos de diretoria e conselhos em comparação com pares do sexo masculino, com suas implicações até mesmo psicológicas para mulheres", completa o documento a esse respeito.

"Os números no setor se tornam ainda piores quando comparados a partir de um recorte de raça: mulheres, especialmente as negras, têm maior dificuldade de conseguir uma promoção internamente se comparadas aos seus pares idênticos masculinos."

Conclui a Rio Bravo na sua carta dedicada ao tema ESG: "Aplicar medidas concretas em programas internos fundamentados na realidade feminina e em critérios de ampla inclusão corporativa, como visto, traz resultados positivos e vantajosos para a sustentabilidade e sobrevivência da empresa e para o atendimento aos pressupostos de inclusão, constantes do “S” da sigla ESG".