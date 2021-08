Robinhood supera 100% de alta em dois dias e tem negociação suspensa

As da Robinhood disparam pelo segundo dia consecutivo na Nasdaq, com a alta batendo 80% nesta quarta-feira, 4. Os papéis chegaram a ter a negociação suspensa ainda no início do pregão, quando já subiam 65%. Ao serem negociados na máxima intradia, de 84,12 dólares, as ações da Robinhood chegaram a acumular 123% em dois dias de negociação.

Na véspera, a Robinhood fechou em alta de 24,2%, com aumento de dez vezes no volume de negócios, de acordo com a Vanda Research

Com a forte valorização nesses dois dias, os papéis da digital americana superaram o de 38 dólares pelos quais foram vendidos na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Em valor de mercado, os ganhos foram de cerca de 50 bilhões de dólares. Em sua estreia, na semana passado, as ações da Robinhood fecharam em queda de mais de 8%.

Robinhood foi de longe a ação mais mencionada nas últimas 24 horas no WallStreetBets. A página do Reddit está no centro dos ralis de "ações memes" deste ano, de acordo com o rastreador de sentimento SwaggyStocks. "Sabemos, por meio de negociações de memes que aconteceram nos últimos meses, que quando há muita atividade nas redes sociais, às vezes isso leva as ações para cima ou para baixo", disse Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab em Austin, Texas.

Esta quarta-feira também marcou o primeiro dia em que os investidores puderam negociar sobre as ações da Robinhood, oferecendo-lhes outra forma de apostar nas ações. As negociações de opções por investidores de varejo contribuíram para movimentos exagerados nas ações de empresas como GameStop e AMC Entertainment Holdings nos últimos meses.

Quase 100.000 contratos mudaram de mãos na primeira hora de negociação, com o volume de vendas ultrapassando as chamadas de 1,5 para 1, de acordo com dados do Trade Alert. Os contratos que apostam nas ações subindo acima de 70 dólares em 20 de agosto foram os contratos mais negociados. As opções que entram em jogo se as ações caírem abaixo de 20 dólares em meados de agosto foram o próximo contrato mais negociado.

O sentimento sobre Robinhood também foi ajudado pela selecionadora de ações Cathie Wood, que dirige a empresa de gestão de ativos ARK Invest. O ETF Wood's Ark Fintech Innovation comprou outras 89.622 ações da Robinhood na terça-feira, e as ações agora equivalem a cerca de 0,9% de sua carteira, de acordo com um resumo das negociações diárias do fundo. No geral, o ARK Innovation ETF, carro-chefe da Wood, acumulou quase 5 milhões de ações da Robinhood, no valor de cerca de US $ 229 milhões.

"As pessoas estão tentando aproveitar o voto de confiança de Cathie Wood nas ações da Robinhood", disse Thomas Hayes, membro gerente da Great Hill Capital em Nova York. "O catalisador foi certamente Cathie Wood colocando-se em uma posição considerável depois que todos estavam deprimidos após o IPO."

*Com Reuters