Rolls-Royce anuncia fim da produção de carros a gasolina até 2030

A montadora britânica Rolls-Royce, especializada em carros de luxo, promete deixar de vender carros movidos a gasolina até 2030, segundo o diretor-executivo da empresa, Torsten Mueller-Oetvoes afirmou nesta quarta.

Ele conta que é a decisão mais importante da história da empresa.

"Com esse novo produto, estabelecemos nossas credenciais para a completa eletrificação do nosso portfólio de produtos para 2030", afirma Mueller-Oetvoes. "Até lá, a Rolls-Royce não estará mais no negócio de produzir ou vender nenhum carro de motor de combustão interna".

O primeiro carro do portfólio inteiramente elétrico, o sedan Spectre, deve chegar ao mercado em 2023, também feito à mão, mas já havia lançado um modelo completamente elétrico, o 102EX, em 2011.

E desde o começo, a Rolls-Royce está na vanguarda no setor de automobilísticos, como afirma o diretor-executivo em entrevista à Bloomberg. Ele reforça que a mudança para o elétrico faz parte da imagem da empresa:

"Seremos elétricos, se adapta perfeitamente à marca, serão tão silenciosos como nossos grandes motores de 12 cilindros", conta.

Em 1900, Charles Rolls, um dos fundadores da marca, já produziu um carro elétrico chamado Columbia, mas o colega Henry Royce afirmou à época que só colocaria na linha de produção se conseguissem estabelecer uma rede de carga.

Essa equação ainda não foi completamente resolvida, mas o modelo Spectre poderá ser carregado dentro de casa, bem diferente de outros modelos já existentes, que carregam na rua.

Veja exemplos práticos de como as empresas geram valor aos seus negócios com as normas do ESG