Roubini, o Doutor Apocalipse, faz alerta de novo crash nos mercados

Nouriel Roubini, economista conhecido por prever o colapso das hipotecas que foi determinante para a financeira de 2008, disse que o mundo pós-pandemia parece caminhar para uma repetição.

“Minha preocupação é que estejamos na armadilha da dívida”, disse Roubini, presidente do conselho e CEO da Roubini Macro Associates e professor da Stern Business School da Universidade de Nova York, em entrevista à Bloomberg TV durante o Fórum Econômico Greenwich, em Connecticut.

“Quando os bancos centrais querem essencialmente suspender de forma gradual a política monetária não convencional, tendo em conta os níveis da dívida, há risco de um ‘crash’ no mercado de títulos, no mercado de crédito, no mercado acionário, na economia e, portanto, estarão nessa armadilha da dívida sem poder normalizar as taxas de juros.”

Quando a pandemia de Covid-19 começou a afetar a economia global, políticas monetárias frouxas e fiscais de estímulo foram vistas como necessárias para “apoiar o sistema financeiro”, disse Roubini. Mas os resultados foram extremos.

“Estamos em um superciclo da dívida”, disse.

“E, no final, os bancos centrais estão em uma armadilha. Disseram que vão normalizar as taxas de juros, mas com esses níveis de dívida pública e privada, se estivessem tentando fazer isso, haveria um crash do mercado, um crash econômico e, portanto, acho que o caminho de menor resistência será eliminar o valor real da dívida nominal a taxas de juros fixas com inflação mais alta.”

Com o tempo e inevitavelmente, Roubini espera juros mais altos e crescimento mais lento, com potencial para estagflação.

Esse cenário sombrio explica por que Roubini é chamado de “Dr. Doom” (Doutor Apocalipse). Ele sugeriu um nome diferente desta vez: “Doutor Realista”.