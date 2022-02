Rússia invade Ucrânia? Saiba o que esperar de impacto nos ativos

A semana terminou com bolsas americanas em queda, dólar subindo no Brasil e em outros mercados e acentuada alta nos preços do petróleo. Desta vez, não apenas em razão da perspectiva de iminente aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o Fed, nos Estados Unidos já no mês que vem. O novo fator que impactou os preços dos ativos tem raízes geopolíticas: a ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia e uma guerra potencial com o Ocidente.

Um potencial conflito entre as maiores potências militares do mundo não havia sido apontado por estrategistas e analistas no começo do ano como os principais fatores de atenção aos mercados globais. Mas agora entrou no radar.

Em um movimento de venda de concentrado das últimas duas horas e meia do pregão, o S&P 500 encerrou a sexta-feira, dia 11, em queda de 1,9%, o Dow Jones, de 1,4%, e a Nasdaq, de 2,8%. No Brasil, em movimento quase simultâneo, o quase zerou um ganho que se aproximava de 1,5% e encerrou o dia com leve alta de 0,18%. No Brasil, o dólar comercial acabou o dia com valorização de 0,07%, depois de cair mais de 1% mais cedo.

O índice de empresas do setor de energia que fazem parte do S&P 500 saltou 2,8% na sexta, com os preços do petróleo voltando a atingir cotações máximas em sete anos.

Já temerosos com a inflação acima do esperado e a expectativa de aumento das taxas de juros, operadores aceleraram as vendas em Wall Street depois de o governo americano alertar que a Rússia havia reunido tropas suficientes perto da Ucrânia para lançar uma grande invasão e que um ataque poderia começar a qualquer momento nos próximos dias.

Foi uma pequena amostra de um movimento ainda localizado de fuga para ativos de maior qualidade (veja mais abaixo).

Segundo o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, os riscos de uma invasão russa na Ucrânia são grandes o "suficiente". A Casa Branca recomendou a americanos que deixem o país.

O impacto imediato seria sentido nas cotações do petróleo. A hipotética invasão da Ucrânia levaria provavelmente a sanções econômicas do Ocidente, restringindo as exportações russas de gás natural e petróleo e afetando de forma considerável o delicado equilíbrio entre oferta e demanda em nível global.

Os preços dos contratos futuros de petróleo poderiam nesse cenário atingir "facilmente" a casa de 120 dólares em questão de semanas, escreveu em relatório Natasha Kaneva, head de Estratégias Globais de Commodities do JPMorgan.

A permanência das cotações em patamares mais elevados, por sua vez, teria o efeito de pressionar ainda mais os preços de combustíveis como gasolina e óleo diesel em diferentes mercados: ou seja, mais inflação.

No entanto, em caso de eventos geopolíticos com impactos sobre preços de ações de maneira abrangente, o histórico recente tem mostrado que investidores estão mais cautelosos para reagir e que o efeito de recuperação dos preços acontece rapidamente uma vez superado o motivo de incerteza e fuga.

Foi assim em julho e setembro de 2017 com a escalada das tensões envolvendo a Coreia do Norte e a ameaça de mísseis sobre vizinhos asiáticos: o S&P 500 levou pouco mais de um mês para se recuperar do ponto mais baixo atingido durante o episódio. A ressalva desta vez é que um conflito com a Rússia teria proporções muito maiores.

E os impactos sobre o Brasil?

Economistas e estrategistas em geral ainda não apontaram impactos potenciais de um conflito militar entre Rússia e Ucrânia no mercado brasileiro, diante da avaliação de que é necessário aguardar novos fatos concretos.

Para André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, há alguns efeitos que poderiam ser esperados:

1. Juros americanos tenderiam a cair na esteira da busca de segurança por parte dos investidores, o que pode evitar uma alta generalizada dos juros no Brasil;

2. A alta do do petróleo criaria incentivos para valorizar ações de empresas como a Petrobras (PETR3, PETR4), o que acabaria amenizando uma queda da brasileira;

3. Um ponto de atenção caso o conflito armado ocorra e se extenda seria no agronegócio: cerca de 30% dos fertilizantes importados pelo país são enviados pela Rússia;

4. O real poderia se apreciar, por mais contraditório que isso possa parecer, na esteira de juros “menos altos” nos Estados Unidos e de preços de commodities em alta no mundo.

Na sexta, o dólar teve uma sessão de ganhos no exterior, assim como o ouro: ambos são ativos tradicionalmente sensíveis a questões geopolíticas e considerados uma espécie de porto seguro em momentos de incertezas.

Mas, no mercado, a avaliação é que os fatores que levaram a moeda americana a engatar uma sequência de cinco semanas em queda em relação ao real continuam postos e que isso continua a prevalecer até segunda ordem.

Nesta semana que passou, o dólar no Brasil acumulou queda de 1,54%. No período de cinco semanas, a baixa foi de 6,91%.

O real divide com o sol peruano o posto de divisa com melhor desempenho global neste ano, em uma lista liderada com folga por moedas emergentes de países que também têm apertado a política monetária. A taxa básica de juros, a , passou para 10,75% ao ano no começo do mês e pode chegar a 12,50%, segundo algumas projeções no mercado.

O real tem se beneficiado ainda do expressivo volume de ingresso de capital estrangeiro na bolsa brasileira, com investidores globais em busca de ações de valor -- como as de empresas de commodities e bancos -- com múltiplos atrativos, enquanto reduzem posições em ações de crescimento -- as de tecnologia -- em Nova York.

Estrategistas do Barclays mantêm apostas otimistas na taxa de câmbio brasileira: apontam resiliência na classe de moedas emergentes de forma geral pelo histórico favorável em outros momentos de alta de juros nos EUA.

(Com a Reuters)