Sabesp vai emitir até R$ 1,2 bilhão em debêntures

A companhia paulista de saneamento básico Sabesp informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou uma emissão de de até 1,2 bilhão de reais.

A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Aprenda a com a EXAME Academy

Segundo o fato relevante, a emissão será feita em até três séries. A operação depende de que seja emitido pelo menos um bilhão de reais, sendo no máximo 300 milhões de reais da primeira série.

A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

"Os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021 e à recomposição de caixa da companhia", afirmou a Sabesp.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME