Salário de até R$ 25 mil: casa de research forma e contrata analistas

Enquanto grande parte do Brasil sofre com o desemprego, um grupo pequeno de profissionais do mercado financeiro está prosperando como nunca. Trata-se de um grupo pequeno mesmo: apenas 1.124 profissionais credenciados disputam, hoje, as vagas que podem ter salários iniciais de até R$ 25 mil.

Pode parecer estranho, mas é perfeitamente razoável que isso esteja acontecendo. Mas é por pouco tempo. Hoje em dia, como você vai ver a seguir, praticamente qualquer pessoa pode surfar essa onda e se expor a vagas com salários exorbitantes, mesmo sem nenhuma experiência na área. Mas isso pode acabar em alguns anos. E quem não aproveitar pode se arrepender.

Por que profissionais do mercado financeiro ganham tanto? Entenda o financial deepening

Para entender esse cenário de inflação salarial, é crucial entendermos o financial deepening. Esse é o processo que explica tudo. Talvez seja o conceito mais importante para quem quer tentar ganhar dinheiro com essa onda.

Esse é um processo irreversível, que já aconteceu em vários países e acabou de começar aqui no Brasil. Estamos no começo da grande onda. A hora de se posicionar é agora.

Financial deepening significa, em inglês, aprofundamento financeiro. É o processo de sofisticação financeira de uma população. Migração de modalidades de investimento mais tradicionais, como poupança e títulos de dívida do governo, para instrumentos mais arriscados e mais sofisticados, como e ativos de em geral.

Esse processo começou a acelerar no Brasil particularmente depois de 2016. Nesse ano começou uma tendência brutal de queda na taxa de juros básica, a . O Brasil, que sempre foi considerado o paraíso da , de repente estava pagando juros que chegaram ao mínimo de 2% ao ano. Os investidores, acostumados à segurança da renda fixa, se viram obrigados a buscar instrumentos mais sofisticados.

Não é coincidência, portanto, que a explosão de CPFs cadastrados na B3 tenha acontecido ao mesmo tempo dessa queda de juros. O processo está só no começo no Brasil. De 2011 a 2015, havia cerca de 500 mil CPFs cadastrados na B3, a brasileira. No fim de 2021, o número já estava em 4,2 milhões. Esse crescimento não é linear. É exponencial. Estamos apenas no começo de um movimento que promete ser gigante.

Agora, você pode estar pensando: "As taxas de juros voltaram a subir no mundo todo. Ainda há financial deepening no Brasil?" Muitos especialistas acreditam que sim, por conta de uma mudança generalizada na forma como os brasileiros encaram os investimentos. De certa forma, o brasileiro já entendeu que, se quiser buscar rendimentos maiores, precisa se expor ao risco da renda variável.

A disseminação da informação sobre os investimentos, principalmente através de influenciadores nas redes sociais, contribui para esse movimento. Ressalto, principalmente, o papel dos jovens nesse cenário: eles são os investidores do futuro, que poderão instalar uma verdadeira cultura de investimentos no país.

Esses 4,2 milhões de brasileiros cadastrados na Bolsa, porém, representam apenas cerca de 1,9% da população brasileira. O crescimento foi grande, mas em relação à população brasileira total, a fatia que investe em ações ainda é a minoria da minoria.

Para efeito de comparação, 52% dos americanos investem em Bolsa. No Japão, o número chega a 45%, e na Austrália, 35%. O financial deepening já se consolidou em todos esses países – e esse é o resultado final.

Esse crescimento exponencial da B3 não é acompanhado, ao mesmo tempo, pelo crescimento de mão de obra especializada. Pensa comigo: é muito fácil abrir conta em uma e começar a . É bem mais difícil (e demorado) formar um bom profissional financeiro.

Por conta disso, estamos vivendo uma distorção de salários. A explosão do investimento em renda variável trouxe como consequência uma explosão da demanda por esses profissionais – que ainda são muito escassos. Faltam profissionais qualificados e sobram vagas. É o básico de teoria econômica: a demanda aumentou, mas a oferta permanece pequena – os preços (nesse caso, os salários) explodem.

É aí que surgem as grandes oportunidades. É óbvio que esse cenário distorcido vai deixar de existir daqui a alguns anos. Todo ser humano age por incentivos econômicos. O mercado logo vai perceber essa distorção salarial e produzir a mão de obra qualificada, trazendo a situação toda de volta a um equilíbrio.

Quem quiser surfar esse crescimento e aproveitar os salários inflados, precisa agir agora. 2022 talvez seja o melhor ano para investir em uma carreira no mercado financeiro. Atualmente, por conta do cenário distorcido, o mercado dá prêmios muito altos para um esforço relativamente pequeno.

Você pode atingir cargos com salários de juízes concursados com um esforço muito menor. Não é difícil para um analista financeiro ficar milionário com um emprego tradicional na área – principalmente se investir com regularidade parte dos grandes pagamentos que caem todo mês em sua conta. Sem contar os bônus gordos que podem cair na sua conta. A tabela de PLR de algumas empresas do mercado financeiro oferece mais de dez salários de remuneração extra anual para os melhores profissionais.

Parece absurdo, mas ressalto aqui a razão de tudo isso: mesmo sendo uma profissão em crescimento, a concorrência ainda é extremamente escassa. As empresas do segmento estão crescendo como nunca e imploram por bons profissionais. Quem se posicionar agora pode aproveitar as melhores vagas, os melhores salários, os melhores bônus e as melhores condições de trabalho possíveis.

A sabedoria tradicional é certeira nesse caso: "na corrida do ouro, enriquece quem vende as pás." Em um mercado de renda variável em crescimento exponencial, enriquece quem vende as melhores soluções para a população – os analistas financeiros.

Maior casa de análise independente do Brasil está formando e contratando; veja como participar do processo seletivo

Algumas empresas do mercado financeiro cansaram de sofrer atrás de profissionais qualificados e decidiram apostar tudo na formação dessa mão de obra qualificada.

Esse é o caso da Empiricus, maior casa de análise de investimentos independente do país. A empresa, que é especializada em recomendações de investimentos para seus assinantes, resolveu sair da zona de conforto e começou a formar profissionais, tamanha a necessidade dessa mão de obra.

A empresa criou, em 2020, um MBA de Análise de Ações e Finanças, focado em capacitar profissionais para atuação no mercado financeiro nas mais diversas áreas.

A casa de análise confia tanto na qualidade da própria formação que elaborou um processo seletivo para os alunos, buscando selecionar os melhores profissionais para ocupar vagas com salário de até R$ 25 mil, com pacote completo de benefícios e bônus que chegam a seis salários por semestre.

Essa é a forma de entrar com o pé direito no mercado financeiro e surfar a grande onda do financial deepening.

A hora de se posicionar para surfar a grande onda de enriquecimento dos novos profissionais do mercado financeiro.

