Salles na mira da PGR; cargos com salário até 25 mil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reunião da OPEP, PIB do Brasil e o que mais move o mercado

Com expectativa de aumento de demanda e oferta contida, petróleo brent sobe e bate maior patamar desde maio de 2019

5 cargos da área financeira mais procurados e com salário de até R$ 25 mil

Especialista do PageGroup revela as três habilidades mais procuradas por recrutadores para vagas na área financeira

PGR pede ao STF abertura de inquérito contra o ministro Ricardo Salles

O pedido teve origem da notícia-crime apresentada pelo ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, que foi exonerado do cargo após acusar Salles de obstruir investigação ambiental e favorecer madeireiros

PIB cresce 1,2% no primeiro trimestre de 2021, diz IBGE

Nos primeiros três meses do ano, a atividade econômica no Brasil avançou 1,2% em comparação ao trimestre anterior e 1% em comparação ao mesmo período de 2020

Quem é Nise Yamaguchi, médica que depõe à CPI da Covid nesta terça

Defensora da cloroquina como tratamento precoce para a covid-19, Nise Yamaguchi já foi cotada para assumir Ministério da Saúde no governo Bolsonaro

Quais podem se beneficiar da hídrica (ou se desvalorizar)

Companhias elétricas são as mais atingidas pela escassez de água, mas setor também deve contar com oportunidades de investimento em empresas com fontes alternativas e renováveis

O detalhe que trava o uso do sol e do vento contra o apagão

O Brasil tem a sorte de contar com recursos naturais invejáveis. Mas, a falta de infraestrutura impede o país de aproveitar seu potencial energético

Casamento à vista: Vivara próxima de fechar compra da tradicional H.Stern

Companhia é caixa líquido desde que abriu capital, em 2019, e enfrenta desafios para crescer

Exagerou na pandemia? Estas empresas lucram com soluções para o sobrepeso

Com o retorno aos escritórios, a conta do isolamento social passa a ser vista na balança e algumas empresas que vendem planos para ajudar a perder peso vivem um ótimo momento

Por que em um fundo de crédito ESG, segundo a Plural Asset

Gestora afirma que os critérios têm espaço para crescer além do mercado de ações e prevê que, no futuro, todos os produtos da casa serão ESG

Randon adota o ESG e divulga pilares estratégicos para investidores

Fabricante de autopeças irá divulgar metas socioambientais ao mercado nesta terça-feira

Relatório deve mostrar o ritmo da crise de componentes eletrônicos nos EUA

Os últimos indicadores da atividade industrial americana apontavam para uma longa continuidade dos gargalos na cadeia de suprimentos em meio à vacinação acelerada e benesses governamentais

Política e mundo

Recusa do governo a compra de vacinas está comprovada na CPI, diz Randolfe

"Com as vacinas adquiridas em dezembro, poderíamos ter imunizado, em fevereiro ou março, todos os grupos prioritários", afirmou o vice-presidente da CPI da Covid

Chile aprova vacina da Pfizer para pessoas de 12 a 16 anos

A vacina da Pfizer contra covid é a primeira a ser aprovada no Chile para menores de idade

Inflação da União Europeia fica acima da meta em maio

Nesta terça-feira também foram divulgados a taxa de desemprego e a atividade industrial

Enquanto você desligou…

Como "bons-vivants" tailandeses acabaram com o turismo dessa ilha

A piora da pandemia no país é em parte consequência dos ricos que resolveram se divertir em Phuket e Bancoc sem se preocuparem com o distanciamento social

Unilever e iFood darão descontos em pratos vegetarianos

Campanha Chama no Descontinho, da Unilever e iFood, divulga estabelecimentos com vegetarianas. Marcas The Vegetarian Butcher, de carne à base de plantas, e a maionese Hellmann’s Vegana, participam da ação

Professor de português dá dica para acertar a grafia das palavras

Você sabe por que "obcecado" e "obsessão" são escritos de forma diferente? Confira a resposta na coluna de português

Rover da Nasa registra imagens de nuvens coloridas em Marte

Nuvens cheias de cristais de gelo foram avistadas pelo Curiosity; entenda o fenômeno, que pode ser visto a olho nu do planeta vermelho

Por que as vendas de caminhões dispararam em 2021?

Até mesmo a venda de caminhões seminovos disparou no primeiro trimestre deste ano; busca por agilidade é impulsionada por commodities

Agenda

Nesta terça-feira (1), na Zona do Euro, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de maio, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

No Brasil, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao primeiro trimestre de 2021. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Frase do dia

"A coisa mais incompreensível sobre o mundo é que ele é compreensível" -- Albert Einstein.

Abertura de mercado

Exame Flash