Samsung usará redes de pesca descartadas no oceano em novo Galaxy

A empresa de tecnologia Samsung acaba de anunciar que os novos aparelhos da linha Galaxy serão feitos com redes de pesca reutilizadas e retiradas do oceano. Segundo a empresa, o uso deste material marca mais um passo na jornada Galaxy for the Planet, que visa minimizar a pegada ambiental e promover estilos de vida mais sustentáveis ​​para os consumidores.

Para promover a iniciativa, a Samsung buscará retirar do oceano parte das 640 mil toneladas de redes de pesca que são abandonadas e descartadas todos os anos, a quantidade exata a ser usada na primeira linha lançada, contudo, não foi revelada. O novo Galaxy com este tipo de plástico será revelado na quarta-feira, 9.

"Esses dispositivos refletirão nosso esforço contínuo para eliminar plásticos de uso único e expandir o uso de outros materiais ecologicamente corretos, como material reciclado pós-consumo (PCM) e papel reciclado. Com essa transformação, o futuro da tecnologia Galaxy trará design de produto líder e proporcionará melhor impacto ambiental", disse a marca por meio de nota.

Galaxy for the planet

A Samsung estabeleceu um conjunto inicial de metas a ser alcançadas até 2025 para reduzir sua pegada ambiental e diminuir o esgotamento de recursos desde a produção até o descarte de seus produtos Galaxy. Entre as iniciativas estão: