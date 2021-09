Santander adquire controle do marketplace imobiliário Apê11

O Santander anunciou nesta quinta-feira, 9, a aquisição da Apê11, marketplace que conecta vendedores e compradores de imóveis residenciais. O valor do acordo não foi revelado, mas o banco passará a deter 90% de participação no capital social da Apê11. A transação está sujeita à aprovação das autoridades e envolve a compra de e aumento de capital.

A negociação faz parte da estratégia do Santander em ampliar a atuação no segmento de negócios imobiliários. “A empresa experimenta forte crescimento de sua operação e tem uma tecnologia robusta o suficiente para ampliar sua oferta com serviços e produtos financeiros disponibilizados atualmente pelo banco”, afirma Sandro Gamba, diretor de Negócios Imobiliários do Santander, em material divulgado.

Criada em 2018, a Apê11 é um marketplace colaborativo e é focado na digitalização da jornada de compra de casas e apartamentos. Atualmente, a operação contempla imóveis localizados na cidade de São Paulo, e a integração ao Santander vai possibilitar a expansão nacional.

A plataforma combina big data e inteligência artificial para oferecer um ambiente intuitivo e similar ao das plataformas de streaming. A tecnologia identifica os perfis de interesse dos clientes para direcioná-los aos imóveis ofertados pela rede de parceiros. Além disso, a busca da Apê11 utiliza filtros quantitativos e qualitativos, traz informações sobre o bairro e a região dos imóveis, e tem ferramentas que facilitam o dia a dia do corretor associado.

“Nosso foco é a construção de um ecossistema imobiliário. Com a expertise da plataforma, teremos mais assertividade e conversão das transações, reduzindo sobreposições de atividades e englobando boa parte dos processos imobiliários, elevando a qualidade da experiência do cliente, seja ele o comprador do imóvel, o vendedor, e todos os agentes que participam da comercialização”, completa Gamba.

De acordo com Leonardo Azevedo, co-fundador da Apê11, “a integração ao Santander dará à empresa mais capacidade para inovar em produtos e serviços para os clientes finais, que ganharão mais e formatos na transação de imóveis, e também para a rede de parceiros, integrada por corretores de imóveis, imobiliárias e incorporadores”. O executivo e toda sua equipe seguirão à frente do dia a dia da empresa.