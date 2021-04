Santander dispara 10% após balanço e anúncio de dividendo bilionário

As do Santander (SANB11) apresentam forte valorização na , após a companhia ter apresentado o balanço do primeiro trimestre e divulgado que irá pagar 3 bilhões de reais em , sendo 0,383 real por ação ordinária, 0,421 por preferencial e 0,804 real por cada unit. Às 13h31, o Santander subia 9,46%, liderando as altas do . Na máxima desta sessão, as ações chegaram a se apreciar 10,14%.

O resultado da companhia também encorajou os investidores a tomar posição em outros bancos, na expectativa de que o bom momento tenha se espalhado para todo o setor. Na bolsa, as ações do Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC3/BBDC4), que irão divulgar seus respectivos balanços na próxima semana, chegam a subir mais de 4%. Já os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), propício a ingerências do governo, sobe apenas 1,7%.

No primeiro trimestre, o líquido gerencial do Santander cresceu 4,1% na comparação anual, ficando em 4,01 bilhões de reais — o maior de sua história. Já seu lucro societário teve queda de 25% para 2,82 bilhões de reais. Entre os destaques do balanço está o crescimento de 12,2% da carteira de crédito em relação ao trimestre anterior, com empréstimos para pequenas e médias empresas registrando alta de 28,4%. O retorno sobre patrimônio (ROE) do Santander ficou em 20,9%.

Apesar do momento e da forte alta neste pregão, as ações do Santander seguem acumulando cerca de 7% de queda no ano. No entanto, são as ações do Banco do Brasil que têm a pior performance do ano entre as dos grandes bancos, com queda acumulada de 22% — já considerando a valorização parcial deste pregão.