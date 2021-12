Santander leiloa 120 imóveis por lances a partir de R$ 21 mil

O banco Santander realiza, a partir do dia 18 de dezembro, às 11h, um feirão de Natal, em que coloca à venda mais de 120 imóveis residenciais pelo Brasil, além de 22 imóveis comerciais com condições especiais. Os eventos serão realizados pelo site da Mega Leilões.

Os lances mínimos inicial parte de R$ 21 mil, caso de uma casa de 5 dormitórios localizada em Ouricuri, em Pernambuco. Já o valor máximo do lance inicial é de R$ 1,2 milhão por um terreno de 14.173 metros quadrados em Caçapava, interior de São Paulo.

Os imóveis estão localizados no Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

O banco facilita o pagamento dos imóveis do Feirão de Natal em até 420 vezes e aceita o uso do FGTS como parte do pagamento. No caso dos imóveis comerciais, exige sinal de 20% e parcela o restante do valor em até 60 meses. Além disso, débitos de IPTU serão quitados até a data do leilão.

A leiloeira garante a desocupação dos imóveis localizados nas capitais ou reembolso de até R$ 5 mil com ITBI, escritura e registro, além do pagamento do lance, integral ou parcial, para janeiro de 2022.

Serviço

Feirão de Natal Santander

Data: 18/12/2021

Horário: a partir das 11h

Site

