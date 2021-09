Santander cria linha de financiamento para motos elétricas

O banco Santander acaba de entrar em um novo nicho de mercado: o financiamento de motos elétricas. Por enquanto, trata-se de um projeto-piloto, mas a ideia é ampliar o negócio para os mais de 33 milhões de motociclistas do país. “As motos elétricas já são um meio de transporte extremamente importante em diversas cidades brasileiras”, afirma Carolina Learth, chefe de sustentabilidade do Santander.

A primeira linha de crédito do banco para o segmento irá financiar 36 motos da marca Riba, fabricante nacional de scooters elétricas focada no mercado corporativo. As motocicletas serão utilizadas por entregadores da rede de pizzaria Domino’s. Do total de motociclistas brasileiros, cerca de 1 milhão trabalham com delivery por aplicativos.

Em um ano, a mudança para as motos elétricas apenas desses 36 motoboys significará uma redução de 103 toneladas de carbono na atmosfera.

Financiamento diferenciado para carros elétricos

No ano passado, o Santander já havia anunciado uma linha especial para o financiamento de carros híbridos e elétricos. A iniciativa foi realizada em conjunto com o portal de venda de veículos usados Webmotors, que pertence ao banco.

As taxas oferecidas eram de 0,77% ao mês, com planos de pagamento de 24 a 60 parcelas.

Ouça o podcast ESG de A a Z e fique por dentro de tudo que acontece no capitalismo de stakeholder

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame?

Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.