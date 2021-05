Santander realiza leilões de 635 imóveis com até 43% de desconto

Até o final do mês o banco Santander, em parceria com o outlet Resale, disponibiliza 635 imóveis para venda via leilão, com descontos que chegam a 43%. São casas e apartamentos com valores de 63.000 a 1,89 milhão de reais, que podem ser adquiridos por meio da plataforma Santander Imóveis.

As ofertas estão espalhadas por todo o Brasil e as propriedades estão 100% quitadas, sem nenhum tipo de dívida para quem compra. Os leilões serão feitos pelos leiloeiros credenciados: Leiloei.com, Mega, Sold e Zukerman.

Para ver os imóveis à venda, o usuário deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado). É importante que os interessados leiam atentamente o edital.