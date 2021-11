São Paulo imuniza 100% dos adultos; dólar fortalecido e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 25, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

São Paulo imuniza 100% da população adulta contra covid-19

O desafio agora é avançar com a imunização entre adolescentes de 12 a 17 anos para completar o esquema vacinal

Dólar mais forte: por que a tese prevalece com novos sinais do Fed

Ata da última reunião do Fed reforça preocupação maior com a inflação e algum desejo de tapering, o processo de redução de estímulos, mais intenso

Aos 116 anos, Castelo fatura R$ 300 milhões e quer novos usos ao vinagre

Companhia faturou 302 milhões em 2020; meta é expandir o consumo ao divulgar os usos do vinagre na limpeza e na saúde

IPCA-15, Petrobras Day, feriado nos EUA e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam nesta manhã, apesar de preocupações com pandemia na Europa e aperto monetário

Agora Hubla, Chatpay levanta R$60 mi em série A na nova economia da paixão

A startup fundada em 2020 quer ajudar pessoas comuns a ganharem dinheiro com suas habilidades e paixões; rodada série A foi liderada pela Kaszek Ventures

EUA não devem ter ilusões sobre Taiwan, alerta China

A China diz que a questão de Taiwan, que reivindica como parte de seu território, é a mais delicada nos laços com os EUA

Fast Shop começa a fazer entregas com Tuk Tuk elétrico

Companhia quer avançar em sustentabilidade com projeto de entregas rápidas

Política e mundo

Bolsonaro diz que Tarcísio Freitas será candidato ao governo de São Paulo

O lançamento da candidatura em São Paulo era o principal impasse para a filiação do presidente ao Partido Liberal (PL). Entenda

Podemos filia Santos Cruz e busca alianças com Centrão

Ex-ministro do governo Bolsonaro vai se filiar nesta quinta, 25, ao partido que planeja lançar Moro como candidato à Presidência

Sindicalistas se reúnem na Câmara para discutir no setor automotivo

Audiência Pública abordará efeitos de paralisações e encerramentos das fábricas no Brasil

Coreia do Sul testa robôs como assistentes na pré-escola

Com apenas 23 centímetros de altura, o "Alpha Mini" pode dançar, cantar, recitar histórias e até mesmo ensinar movimentos de kung fu

União Europeia aperta o cerco contra as gigantes da tecnologia

Empresas com capitalização acima de 80 bilhões de euros e que ofereçam serviços online, como Apple, Amazon e Microsoft serão afetadas por uma nova lei de controle de mercado; ainda falta uma posição comum dos membros do bloco

Começam últimos trâmites para Scholz ser nomeado chanceler na Alemanha

Partidos da coalizão entre esquerda e liberais começam nesta quinta-feira, 25, a buscar a aprovação interna de seus membros. O plano é nomear Scholz como chanceler em 8 de dezembro

Enquanto você desligou...

Pilotos de companhias aéreas anunciam greve

A categoria pede um aumento de 15% nos salários, que não foram reajustados no ano passado devido à crise da covid

Homem que levou 'Round 6' para Coreia do Norte é condenado à morte

Segundo o site "Radio Free Asia (RFA)", estudantes de ensino médio foram flagrados assistindo ao programa, o mais assistido da história do Netflix

Abertura de mercado

Exame Flash