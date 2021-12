Saque do FGTS: Banco Pan atinge 1 milhão de clientes pelo app

2021 foi o ano em que o brasileiro aderiu em massa ao uso de aplicativos para realizar operações bancárias tradicionais. Uma prova mais recente são os números recém-revelados pelo Banco Pan (BPAN4) em sua linha de antecipação do saque-aniversário com recursos do FTGS: em menos de seis meses em operação, o crédito foi contratado por 1 milhão de clientes de forma 100% digital e remota.

“Buscamos soluções que atendam às necessidades dos nossos mais de 15,2 milhões de clientes e sabemos que o acesso a crédito, de forma rápida e na palma da mão, é uma das principais demandas”, disse Diogo Ciuffo, diretor do Banco Digital e de Meios de Pagamentos do Pan.

Segundo informações do banco, a jornada dura, em média, cinco minutos e permite que o cliente antecipe o benefício que seria pago em até cinco anos, não sendo necessário esperar o mês de aniversário para o resgate.

O Pan também atingiu a marca de mais um milhão de clientes que contrataram o crédito por meio do site (internet banking) e de seus parceiros, o que leva à soma de dois milhões de clientes nessa modalidade.

Em setembro, o Pan originou mais de 1 bilhão de reais em empréstimos com o FGTS como garantia. Como próximo passo de sua estratégia para aumentar a recorrência de uso do aplicativo, o banco pretende combinar a antecipação do crédito com experiências de consumo integradas ao seu marketplace.

“Essa estratégia permite que os clientes possam utilizar suas antecipações para fazer compras com um recurso que já é seu, mas contextualizadas em um modelo buy now pay later, com baixo risco”, disse Ciuffo.

Especialistas em finanças pessoais, porém, alertam que consumidores que tenham dívidas devem primeiro quitá-las antes de assumir novos compromissos ou fazer compras. Em casos assim, antecipar o saque do FGTS poderá valer a pena para trocar uma dívida mais cara, com juros mais elevados, pela nova, mais barata. O fundamental é comparar as taxas.

Entenda como funciona o saque-aniversário

O que é?

O saque-aniversário uma modalidade de resgate antecipado dos recursos do FGTS, que permite ao trabalhador sacar, sempre no mês de seu aniversário, uma parcela de seu FGTS.

Como consultar o saldo?

O trabalhador pode consultar o saldo das suas contas no FGTS pelo aplicativo do FGTS ou pelo site da Caixa. Basta informar o CPF ou o NIS (Número de Inscrição Social, também chamado de PIS/Pasep ou NIT). Quem ainda não tem senha precisa fazer um cadastro. É só clicar em “cadastrar/esqueci senha”.

Como solicitar o saque-aniversário?

Depois de verificar o saldo, o consumidor pode informar que prefere a opção pelo saque-aniversário no próprio aplicativo. Basta escolher a opção nos campos disponíveis para saque.

O prazo para aderir ao saque-aniversário e ter acesso a parte do saldo depositado nas contas no ano corrente termina sempre no último dia do mês de nascimento do trabalhador.

Como solicitar o resgate?

É possível fazer a opção pelo aplicativo do FGTS ou no site da Caixa. Primeiro, é preciso fazer um cadastro e, depois, confirmar por e-mail e responder a algumas perguntas. Outra opção é ir a uma agência da Caixa.

Quais são as datas de resgate?

Desde junho de 2020, a liberação ocorre no mês de aniversário do trabalhador.

Como antecipar o saque-aniversário?

Depois de confirmar a modalidade, o consumidor pode pedir a antecipação do crédito. Ao fazer a contratação, o valor será bloqueado de sua conta do FGTS para ser debitado futuramente.

Para isso, é necessário clicar na opção "Autorizar bancos a consultar seu FGTS" na tela inicial; selecionar a opção "Empréstimo saque-aniversário", aceitar os termos e clicar em continuar.

É possível aderir depois?

O trabalhador pode solicitar o saque-aniversário a qualquer tempo.

O que acontece em caso de demissão?

Quem aderir ao saque-aniversário perde o direito a resgatar os recursos em caso de demissão sem justa causa, passando a receber apenas a multa de 40% sobre o saldo do Fundo.

Quais são as outras formas de resgate?

No saque-aniversário, o trabalhador perde o acesso ao saldo em caso de demissão sem justa causa, mas continua com o direito de resgatar o FGTS nas demais modalidades previstas em lei, como para compra de imóveis ou em caso de doenças raras.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O valor do saque-aniversário depende do montante que o trabalhador tem no FGTS. Quanto menor o saldo, maior a parcela que poderá ser resgatada.

Quem tem saldo de até R$ 500 pode sacar até 50% do valor total. De R$ 500 a R$ 1 mil, o percentual cai a 40%, acrescido de R$ 50. Quem tem mais de R$ 20 mil, pode resgatar 5% com mais R$ 2.900.

É possível desistir da opção do saque-aniversário do FGTS?

Caso resolva sair do saque-aniversário e voltar para a modalidade tradicional, chamada agora de saque-rescisão, o consumidor ou cliente da instituição financeira terá de cumprir uma carência de dois anos. E, ainda assim, o saldo retido continuará preso se houver demissão no período de vigência do saque-aniversário.

(Com Agência O Globo)