Saskia Bruysten, da Yunus: negócio ideal lucra e resolve problemas sociais

Como as empresas podem se conectar com a Yunus?

Temos um escritório no Brasil, comandado por Tulio Notini, diretor da divisão de Corporate da Yunus Social Business Brasil, e estamos nos conectando com companhias. Começamos esse trabalho com workshops e conversas para entender se o melhor modelo é criar seu negócio social, em negócios sociais ou comprar de empreendedores com negócios de impacto. A varejista sueca Ikea, por exemplo, tem um programa no qual eles desenvolvem produtos e serviços para expandir os negócios dos empreendedores sociais e aumentar o impacto.

Qual o papel dos empreendedores nos negócios sociais?

Com o avanço dos negócios sociais, os empreenderes podem se sair muito bem sendo apoiados por empresas, como falamos anteriormente, mas também com inovações de propósito, que dão valor aos negócios, engajam os funcionários, e contam com o apoio da sociedade que cada vez mais pressiona as marcas para que elas não sejam poluidoras e fortalecedoras da desigualdade social, por exemplo. São os empreendedores que criam soluções inovadoras para resolver dores da sociedade quando apoiados por empresas e investidores.

Por que investir em negócios sociais?

Os negócios sociais garantem receita por muitos anos, empregam milhares de pessoas e resolvem problemas da sociedade. Quando esses negócios crescem, crescem também que os apoia. Vamos lançar em março uma pesquisa que mostra um pouco disto e como as empresas – grandes e pequenas – podem se envolver.

Estou totalmente convencida que estamos mudando o caminho para ser mais ESG, mas estamos no começo da mudança, e estamos entendendo o que impacto de fato é. Há certificações e padrões sendo desenvolvidos ao redor do mundo para mostrar isso, o que pode acelerar a jornada e dar clareza aos investidores sobre os retornos possíveis, para que se saibam onde estão colocando o dinheiro com transparência, relevância e impacto positivo para o mundo.

Quais os desafios para colocar em prática as metas anunciadas e promover negócios sociais?

Bem, depois de ficar claro que negócios não são apenas para se fazer mais dinheiro, é preciso saber por onde começar. Vejo muitos CEOs sem estratégias claras, apesar dos compromissos. Minha dica é: comece de algum lugar concreto, mesmo que pequeno.

Por exemplo, se a empresa se compromete a diminuir a pegada ambiental é preciso uma ação que resolva esse problema. Para o empreendedor que cria um negócio social o princípio é o mesmo. Resolva uma dor local, envolva poucas pessoas, e logo toda a organização e comunidade estará no processo de forma mais natural e fácil.

Algumas empresas ainda focam na sustentabilidade sem fazer uma conexão real com o impacto nas pessoas, como mudar esse pensamento e ação?

É preciso focar no S, da sigla ESG, a nossa expertise. Quando olhamos para clima e Amazônia, por exemplo, estamos falando do impacto na vida das pessoas que lá vivem. Em Bangladesh, onde nasceu Muhammad Yunus, o aumento do nível do mar ameaça a vida das pessoas, e é uma consequência da crise climática, que não pode ser tratada de forma isolada.

Mas se pensarmos em soluções, vamos ao exemplo do que une sociedade e meio ambiente. Aqui na América Latina, em uma área onde há registros da civilização Inca, atuamos com uma empresa de ecoturismo que ajuda milhares de pessoas daquele local a ter seus mini hotéis com experiências turísticas sustentáveis, de modo a movimentar a economia de áreas remotas e preservar o local.

Isto é, temos acompanhando como os negócios sociais são o caminho para um capitalismo melhor, mais consciente e com resultados efetivos para os negócios, o meio ambiente e, claro, as pessoas. Agora, mais companhias precisam se engajar e promover efetivas.

Quem é Saskia Bruysten

Juntamente com o Fórum Econômico Mundial, ela co-iniciou a Aliança COVID para empreendedores sociais. Saskia foi nomeada para o grupo de especialistas em negócios sociais da Comissão da UE e assessorou o Grupo de Advocacia dos ODM da ONU de Ban Ki-Moon, bem como para a equipe B de Richard Branson. Ela lecionou em várias universidades e participou de diversos e importantes eventos de envergadura global, incluindo o Fórum Econômico Mundial e a Clinton Global Initiative. Antes da YSB, Saskia foi Co-CEO do Grameen Creative Lab e consultora de gestão do Boston Consulting Group em Munique e Nova York.

Ela está classificada entre as 100 melhores mulheres em Empreendedorismo Social pela Euclid Network e foi premiada com o Vordenker Award 2020 pelo BCG e Handelsblatt, e com o BOLD Woman Award 2020 pela Veuve Clicquot, Capital's Young Elite 2017, 2018. Saskia ainda é membro do Young Presidents Organização e do ZEIT Green Council.