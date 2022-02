Seguro para celular passa a contar com oferta do Nubank; veja as opções

De olho em um dos maiores mercados do país, com mais de 250 milhões de linhas de celular, o Nubank (NUBR33) acaba de lançar um novo serviço para clientes: seguro para smartphones e outros celulares.

A oferta de seguro com coberturas cada vez mais específicas, indo além das tradicionais apólices de carro, residência ou vida, se insere em uma tendência de crescimento e desenvolvimento do segmento no mercado brasileiro.

Para bancos, fintechs e seguradoras, é uma oportunidade de ampliar a receita por cliente com apólices mais acessíveis.

Os preços do seguro do Nubank variam de acordo com o modelo e o valor do aparelho e a cobertura escolhida. Há apólices que oferecem cobertura de danos acidentais -- como a quebra em caso de queda --, de roubos e furtos no Brasil e no exterior e a completa, com todas as coberturas.

Há uma carência de 30 dias a partir da contratação do seguro, que ocorre por meio do aplicativo, para que a cobertura comece a valer. No momento, é preciso se cadastrar em uma lista de espera para pedir o serviço.

Como exemplo, um Samsung Galaxy A32, que custa em torno de 1.650 reais, tem uma mensalidade inicial de 19 reais; um iPhone 13 Pro Max, da Apple (AAPL34), que custa na casa de 8.800 reais, tem mensalidade a partir de 62 reais.

O cliente pode também optar por pagar uma mensalidade menor com uma franquia maior: ou seja, se tiver que acionar o seguro, terá que pagar um valor a mais para ter direito à cobertura, como acontece com o seguro de carro.

Outras instituições financeiras oferecem hoje o seguro para celular, como o PagSeguro (PAGS34), por meio do PagBank, e a Porto Seguro (PSSA3). No primeiro caso, não há prazo de carência e a contratação pode ser feita por meio do aplicativo; no segundo, a cobertura só é válida para celulares com até doze meses de vida (a partir da aquisição). Nos dois casos, a cobertura não inclui furtos simples, ou seja, aqueles realizados sem indícios da ocorrência criminal.

"Enxergamos uma demanda das pessoas por mais um seguro simples e que ofereça tranquilidade na hora de usar o celular em qualquer lugar. O Brasil tem uma taxa de furtos e roubos muito alta”, disse Livia Chanes, vice-presidente de Produtos do Nubank.

“Além de toda a dor de cabeça que um dano, um furto ou um roubo pode causar, o telefone celular se tornou uma peça-chave para a conexão com pessoas e até em gerenciamentos importantes, como as nossas finanças."

O seguro celular do Nubank foi viabilizado por meio de uma aliança com a americana Chubb, uma das maiores seguradoras de propriedade e responsabilidade civil do mundo.

Em 2020, o Nubank e a Chubb lançaram um seguro de vida personalizado que funciona também de forma digital por meio do aplicativo, desde a cotação até o pagamento em caso de sinistros.

Acertar parcerias com grandes instituições faz parte da estratégia do Nubank para escalar a oferta de produtos e serviços para os clientes.

"Ficaríamos muito felizes de fazer uma parceria com qualquer um dos grandes bancos", disse o CEO e cofundador do Nubank, David Vélez, em referência a uma eventual parceria para a oferta de crédito imobiliário. A declaração foi dada em entrevista nesta semana à Reuters.

No ano passado, o Nubank acertou parceria com a Creditas para oferecer produtos de crédito da fintech, especializada em empréstimos com garantia (principalmente o chamado home equity); e com a Remessa Online, para o serviço de remessas internacionais.