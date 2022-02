Selic a 10,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 2, aumentar a taxa básica de juro da economia, a , de 9,25% para 10,75% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado. É o maior patamar em quase cinco anos.

A taxa básica de juros deve continuar a subir. Segundo o último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC com as projeções do mercado, a expectativa é que a Selic encerre 2022 a 11,75% ao ano.

A seguir, veja uma simulação de quanto rendem 5.000, 10.000 e 15.000 reais na poupança, em um , em um fundo DI ou no Tesouro Selic com a nova taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado.

Na simulação que tem o objetivo meramente ilustrativo para o investidor pessoa física, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente). Os valores da simulação já descontam o Imposto de Renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta.

Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do e que ambos operam com taxas diárias que variam. Uma nova alta da Selic, como é aguardada pelo mercado na próxima reunião do Copom em março, alterará esse cálculo.

Com a Selic em 10,75% ao ano, investimentos de renda fixa, como CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic, se tornam mais atrativos ao investidor por dois motivos: carrego e possibilidade de ganhos turbinados no curto prazo.

O carrego significa o acúmulo de juros diários incorporado ao título. Como boa parte das aplicações da renda fixa é atrelada ao CDI, esses investimentos passam a render mais a partir da alta de 1,5 ponto percentual.