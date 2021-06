Selic a 4,25% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 16, aumentar a taxa básica de juro da economia, a , de 3,5% para 4,25% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado. Trata-se do terceiro aumento consecutivo na Selic.

Diante do cenário inflacionário, a expectativa é que novos aumentos sejam feitos nos próximos meses. No último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC com as projeções do mercado, a expectativa para a Selic passou de 5,75% ao ano para 6,25% ao ano até o final de 2021.

Com a Selic em 4,25% ao ano, investimentos de , como CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic se tornam mais atrativos ao investidor por dois motivos: carrego e possibilidade de ganhos turbinados no curto prazo.

O carrego significa o acúmulo de juros diários incorporado ao título. Como boa parte das aplicações da renda fixa é atrelada ao , estes investimentos passam a render mais a partir da alta de 0,75 ponto percentual. A boa notícia para o investidor de renda fixa é que há projeção de aumentos adicionais da taxa Selic, aumentando ainda mais o carrego.

É importante que o investidor analise a rentabilidade e os custos de cada aplicação. O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando sua , por exemplo, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo. Outra possibilidade é em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração. No caso da poupança, vale lembrar que a rentabilidade está negativa desde o ano passado, ou seja, perdendo para a inflação.

A seguir, veja uma simulação de quanto 5.000, 10.000 e 15.000 reais rendem na poupança, em um , em um fundo DI ou no Tesouro Selic, em diferentes prazos. Os cálculos foram feitos por Michael Viriato, coordenador do Laboratório de Finanças do Insper.

Na simulação, a taxa básica de juro se mantém em 4,20% ao ano por todo o período do investimento. Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta.

R$ 5 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$ 5.073,83 R$ 5.071,68 R$ 5.087,47 R$ 5.060,47 R$ 5.070,23 12 R$ 5.148,75 R$ 5.149,04 R$ 5.182,16 R$ 5.125,60 R$ 5.146,00 18 R$ 5.224,78 R$ 5.232,31 R$ 5.284,41 R$ 5.195,54 R$ 5.227,54 24 R$ 5.301,93 R$ 5.321,73 R$ 5.394,58 R$ 5.270,46 R$ 5.315,06 30 R$ 5.380,21 R$ 5.405,34 R$ 5.498,00 R$ 5.340,33 R$ 5.396,88

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 4,14% ao ano.

R$ 10 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$10.147,66 R$10.143,35 R$10.174,94 R$10.120,94 R$10.140,45 12 R$10.297,50 R$10.298,08 R$10.364,32 R$10.251,20 R$10.292,00 18 R$10.449,55 R$10.464,62 R$10.568,82 R$10.391,08 R$10.455,07 24 R$10.603,85 R$10.643,45 R$10.789,16 R$10.540,92 R$10.630,13 30 R$10.760,43 R$10.810,68 R$10.996,00 R$10.680,67 R$10.793,77

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 4,14% ao ano.

R$ 15 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$15.221,49 R$15.215,03 R$15.262,41 R$15.181,42 R$15.210,68 12 R$15.446,25 R$15.447,12 R$15.546,48 R$15.376,80 R$15.438,00 18 R$15.674,33 R$15.696,93 R$15.853,23 R$15.586,62 R$15.682,61 24 R$15.905,78 R$15.965,18 R$16.183,75 R$15.811,39 R$15.945,19 30 R$16.140,64 R$16.216,02 R$16.494,00 R$16.021,00 R$16.190,65