Selic a 5,25% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil?

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 4, aumentar a taxa básica de juro da economia, a , de 4,25% para 5,25% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado. É o quarto aumento consecutivo na Selic.

A expectativa é de que taxa básica de juros continue a subir. No último boletim Focus, relatório semanal divulgado pelo BC com as projeções do mercado, a expectativa para a Selic é de 7% ao ano até o final de 2021.

É hora de em ?

Com a Selic em 5,25% ao ano, investimentos de renda fixa, como CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic se tornam mais atrativos ao investidor por dois motivos: carrego e possibilidade de ganhos turbinados no curto prazo.

O carrego significa o acúmulo de juros diários incorporado ao título. Como boa parte das aplicações da renda fixa é atrelada ao , estes investimentos passam a render mais a partir da alta de 1 ponto percentual.