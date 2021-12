Como investir na renda fixa com a Selic em 9,25% ao ano?

A taxa subiu para 9,25% ao ano na última quarta-feira, dia 8. É o maior patamar em mais de quatro anos. Como fica o rendimento dos investimentos em ?

Para saber o impacto da nova taxa básica de juros, o buscador de investimentos Yubb realizou um levantamento com projeções dos principais ativos dessa categoria em uma janela de 12 meses.

Como destaque, a debênture incentivada tem o melhor rendimento em todos os cenários, enquanto o (Certificado de Depósito Bancário) de banco grande apresenta a pior rentabilidade depois da poupança.

Confira o levantamento:

Aplicação Rendimento bruto Rendimento líquido Rendimento real* Debênture incentivada* 13,34% 13,34% 7,92% LC 14,93% 11,95% 6,60% * 11,51% 11,51% 6,18% RDB 14,14% 11,31% 5,99% CDB banco médio 13,91% 11,13% 5,81% * 10,94% 10,94% 5,64% Tesouro Selic 11,40% 9,12% 3,90% CDB banco grande 9,12% 7,30% 2,17% Poupança regra nova* 6,17% 6,17% 1,10% Poupança regra antiga* 6,17% 6,17% 1,10%

*Investimentos isentos de Imposto de Renda.

Para projeções de rendimento líquido, foi utilizada a alíquota de 20% de Imposto de Renda referente a aplicações com prazos de vencimento entre 181 e 360 dias e a inflação para 2021 projetada pelo Relatório Focus desta segunda, dia 13. O DI futuro com vencimento em 1º de dezembro de 2022 foi consultado nesta terça, dia 14.

Segundo Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb, a forte alta da Selic no decorrer do ano -- a taxa passou de 2% em março para o atual patamar de 9,75% ao ano -- é uma medida tomada pelo Banco Central para conter a alta dos preços. Mas não é possível dizer se a alta será suficiente porque ainda existe uma pressão inflacionária global. "Projeções já mostram que a Selic deve ultrapassar os dois dígitos em 2022 para tentar fazer frente a esse movimento."

Nesse cenário ainda com incertezas, o investidor deve diversificar a carteira, recomenda o especialista. "Vale aumentar a posição da renda fixa para aproveitar a alta dos juros, sem deixar a de lado. Enquanto a renda fixa deve ser usada para conservar o patrimônio e protegê-lo da inflação, a renda variável deve ter como objetivo multiplicar o patrimônio”, conclui.

