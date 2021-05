Selic em 3,5% ao ano?; Teich na CPI da Covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (5) para começar o dia bem informado:

No radar: Copom, 2º dia de CPI da Covid e o que mais move o mercado

Alta da para 3,5% ao ano é amplamente esperada por investidores; decisão está prevista para o fim da tarde

Por que o mercado espera o aumento da Selic para 3,5%

Levantamento com 21 instituições financeiras aponta para aumento de 0,75 ponto percentual. Preocupação com a inflação de 2022 já está no radar

CPI da Covid ouve ex-ministro Nelson Teich nesta quarta

Senadores querem saber o porquê de ele ter deixado a pasta com menos de um mês à frente do cargo

Quer se proteger da inflação? Veja a dica deste bilionário investidor

Sam Zell compara alta de preços com a dos anos 70 e releva preocupação sobre impressão de dinheiro

Insurtech criada em 2020 capta R$ 44 mi para ser “Nubank dos seguros”

A 180º Seguros está usando o capital semente recebido para construir uma plataforma que permite que qualquer empresa possa vender seguros

Mercado Livre: expansão do e-commerce é suficiente para sair do vermelho?

Empresa divulga resultados do primeiro trimestre de 2021 nesta terça-feira; varejista encerrou o ano de 2020 no prejuízo

recomendados pelo BTG para maio

A rentabilidade acumulada da carteira supera o Índice de Dividendos e o . Veja algumas das recomendações das equipes do banco

WhatsApp agora tem pagamentos: veja cuidados com segurança no app

Aprovado pelo Banco Central, o serviço de transferência de dinheiro por mensagens ainda levanta ressalvas sobre as garantias contra golpistas

Leilão de maquininhas do BNB atrai de novatas a líderes do setor

O negócio despertou o interesse de dez empresas que atuam no acirrado mercado de maquininhas

A ascensão, a queda e a retomada de Jessica Alba no mundo dos negócios

Honest Company, empresa de produtos para bebês e limpeza fundada pela ex-atriz, realiza IPO e levanta R$ 2 bilhões, avaliada em cerca de R$ 6 bilhões

BB Seguridade dobra participação de em previdência

Diante do cenário de juros baixos, a empresa de previdência e seguros aumentou de 7,5% para 14,3% a participação dos fundos multimercados no portfólio de previdência

Lira encerra comissão da reforma tributária apesar de leitura de parecer

O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu buscar a melhor forma de aprovar a reforma tributária no prazo mais rápido

Entenda as diferenças entre a polêmica reforma tributária da Colômbia e a brasileira

Os protestos no país vizinho ao Brasil que enfrenta forte turbulência social nos últimos dias foram iniciados por conta de uma reforma tributária proposta pelo governo de Ivan Duque

Índia anuncia plano bilionário para saúde diante de 2ª onda devastadora

Cerca de 6,7 bilhões de dólares em empréstimos vão financiar fabricantes de vacinas, hospitais e empresas do setor de saúde

"Suprema Corte" do Facebook decide futuro virtual de Donald Trump

Órgão independente do Facebook decide se Trump continua ou não banido da rede social

Blue Origin, de Jeff Bezos, inicia venda de passagens para o espaço

A viagem não tem data, mas os ingressos já podem ser reservados

Marido de Paulo Gustavo, artistas e autoridades fazem homenagens ao ator

O ator Paulo Gustavo ficou internado por 53 dias e faleceu nesta terça-feira, 4, vítima de covid-19

Nesta quarta-feira (5), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro, Brasil e China será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no mês de abril, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

“Faça simples. Faça memorável. Faça convidativo ao olhar. Faça divertido para ler” -- Leo Burnett.

