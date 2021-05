Selic sobe para 3,5%. Como investir na renda fixa?

Como já havia sinalizado, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a em 0,75 ponto percentual na reunião desta quarta-feira, 5. E agora, como em aplicações de ?

Segundo o analista Odilon Costa, do BTG, mesmo com a alta abrupta da Selic os títulos bancários e de ainda estão pagando prêmios maiores aos investidores do que o que seria esperado neste nível de juros. "Reforçamos a indicação de que o investidor aproveite estas taxas, que devem diminuir conforme a Selic aumente".

Isso porque a remuneração de um que pague 130% do não deve ser medida pela Selic atual, mas pela curva de juros, que mudou pouco nesta reunião e deve ultrapassar 5% no final do ano. "A alta da taxa nesta reunião já estava precificada pelo mercado", explica o analista. Quanto maior a Selic, maior é o CDI, que acompanha a taxa básica de juros e, portanto, a remuneração do título.

"Quando a Selic chegar ultrapassar 5%, que é a expectativa para o final do ano, provavelmente o investidor vai encontrar títulos que remuneram a uma taxa menor. Daí a importância de aplicar agora", conclui Costa.

A dica do analista é apostar em títulos indexados à inflação com prazo médio, entre três a cinco anos, e títulos indexados ao CDI de prazos mais curtos.

Como escolher o título

A escolha do título vai depender do objetivo do investidor e também de seu apetite a risco. Títulos high grade, distribuído por grandes empresas que têm um bom rating de crédito, são em geral mais seguros, mas remuneram menos.

Os CDBs, LCIs e LCAs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aplicações de até 250 mil reais por CPF e instituição financeira. Essa cobertura permite ao investidor comprar papéis mais arriscados com a garantia de que, em caso de quebra da instituição, poderá ter o dinheiro aplicado de volta. Já , CRIs e CRAs não são cobertos pelo fundo.

Emissões recentes de CRIs, CRAs e debêntures no mercado primário já foram encerradas. Atualmente, o investidor ainda pode investir somente nos títulos da Light, debênture incentivada indexada ao IPCA com vencimento de 10 anos e rating AA+, concedido pela agência S&P.

