Dia Livre de Impostos: lojas dão descontos de até 70%; veja como comprar

O que é o Dia Livre de Impostos

Alvo de críticas constantes sobre os altos impostos, o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Quase tudo que os brasileiros consomem leva uma taxa embutida de tributos, fazendo com que o das mercadorias aumentem (às vezes, até demais).

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os valores muitas vezes abusivos que são cobrados, foi criado o Dia Livre de Impostos. No evento, são comercializados produtos onde o preço dos impostos é abatido do valor total do serviço ou mercadoria. Na data, que não é fixa e acontece em dias diferentes a cada ano, quem paga o desconto é o próprio comerciante já que o imposto é recolhido normalmente.

Como comprar

No site dialivredeimpostos.com.br o consumidor consegue comparar o custo de um produto com e sem imposto. Os produtos são divididos por categorias. Os descontos variam de acordo com o estado devido à tributação. Os descontos maiores estão nos produtos das categorias eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia e serviços.

Para comprar algo sem imposto, o consumidor deve entrar no e-commerce da loja participante, escolher o produto e realizar o pagamento. Também é possível comprar por meio do whatsapp ou diretamente na loja física. Vale destacar que não são todos os produtos que serão vendidos sem impostos e a quantidade também é limitada.

A loja O Boticário é uma das participantes. Entre os produtos sem impostos está um corretivo facial pelo valor de R$ 34,93. Com a carga tributária, o produto custa R$ 49,90. Uma colônia da marca Nativa será vendida por R$ 86,03 (com imposto ela custa R$ 122,90). Já o salão Evidence Beauty & SPA, no Rio de Janeiro, venderá um xampu da marca Kérastase por R$ 128. Com imposto, o produto custa R$ 160. A farmácia Indiana (MG), venderá o protetor solar Anthelios da La Roche-Posay por R$ 26 (contra R$ 55,99 com impostos).

A loja Cookie Project, no Rio de Janeiro, venderá uma caixa de cookies por R$ 32,94. Com a carga trubutária, o produto custa R$ 54. Em Natal, a loja Rio Center venderá uma máquina de café Gourmet por R$ 654,68 (com impostos R$ 859,90). Em Belo Horizonte, a loja Colchões Ortobom venderá um colchão de espuma de casal por R$ 3.199. Com a carga tributária, o valor é de R$ R$ 3.799. A lista completa está no site do evento.

Em entrevista à EXAME Invest, Maurício Stainoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, explicou que a ação visa conscientizar a população sobre a alta taxa da carga tributária do segmento varejista no país, e também sensibilizar as autoridades estatais sobre a necessidade de reformas estruturais no modelo fiscal brasileiro.

“O brasileiro trabalha 153 dias só para pagar imposto. A carga tributária deverá ultrapassar 36% do PIB. O problema não é a alta carga tributária, mas o retorno que o brasileiro tem. O serviço público é ruim e a carga alta. Queremos chamar atenção para isso.”

Stainoff afirma ainda que o Dia Livre de Impostos visa destacar um dos principais entraves do comércio varejista: a alta carga tributária nos produtos e serviços.

“Com a pandemia, os estabelecimentos foram ainda mais afetados pelo abre e fecha. Esperamos que a data aqueça o setor e reforce a necessidade da reforma tributária. No final, o consumidor compra o produto sem imposto e geralmente leva outro. É uma oportunidade para as empresas venderem nesse momento tão difícil e ainda protestarem contra a alta carga tributária e as dezenas de obrigações acessórias no nosso país.”