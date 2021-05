Semana da Renda Vitalícia: veja dicas para investir em fundos imobiliários

Chegou ao fim, nesta segunda-feira, 24, a Semana da Renda Vitalícia. Promovido pela EXAME com o objetivo de ensinar as melhores estratégias de investimento para quem deseja lucrar com imóveis, o evento virtual foi apresentado pelo especialista em Arthur Vieira de Moraes.

Doutorando em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, Moraes ensina sobre finanças em algumas das principais escolas do país e, desde agosto do ano passado, integra o quadro de professores da EXAME Academy, onde ministra o curso Construindo Renda com FIIs.

Composto por quatro módulos, o curso virtual propõe uma verdadeira imersão no universo dos fundos imobiliários e é uma boa alternativa para o investidor que deseja continuar aprendendo sobre este universo após o término da Semana da Renda Vitalícia.

Por isso, a EXAME Academy anunciou condições especiais para quem realizar a inscrição ainda essa semana. Válida até o dia 27 de maio, a oferta inclui um cupom de 20% de desconto para o Construindo Renda com FIIs e um voucher no valor de 100 reais para a realização de outros cursos da EXAME Academy. Os alunos também terão sete dias de teste gratuito e acesso ao conteúdo do curso por 12 meses. Ao todo, serão mais de 42 horas de conteúdos exclusivos – que incluem aulas, análises, entrevistas com gestores e materiais extras.

Durante a última semana, Moraes esteve na Semana da Renda Vitalícia, onde compartilhou dicas valiosas sobre o mercado de fundos imobiliários. Pensando em ajudar quem não conseguiu acompanhar o conteúdo das aulas, resumimos os principais assuntos abordados. Veja abaixo.

Aula 1: Quais são as principais características de um FII?

No primeiro encontro, Moraes esclareceu o que é e como em um fundo imobiliário. Caracterizados como investimentos coletivos em empreendimentos imobiliários, os FIIs são negociados em e fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM). A distribuição dos rendimentos acontece mensalmente e é calculada com base no do fundo, que é dividido igualmente por cada cota e distribuído aos investidores.

Outra característica é que os fundos imobiliários são considerados investimentos de . Como o rendimento depende do pagamento de aluguéis pelos ativos que compõem o fundo, ele não pode ser previsto. “Quando o lucro do fundo cresce, o rendimento aumenta. Quando o lucro cai, o rendimento diminui”, explica Moraes.

Aula 2: Rentabilidade, ou patrimônio: o que levar em consideração?

Como escolher um bom fundo imobiliário? Durante cerca de uma hora, o professor compartilhou segredos, destacou os principais erros cometidos por investidores novatos e apresentou as ferramentas necessárias para analisar e escolher um FII da maneira mais segura e assertiva possível.

Moraes explicou, por exemplo, que escolher entre dois fundos tendo como base apenas a rentabilidade passada – sem levar em conta os gestores e qual a qualidade do patrimônio – equivale a escolher entre dois empregos apenas pelo salário, sem conhecer o setor de atuação das empresas ou o plano de carreira que cada uma oferece. “Não é possível tomar uma decisão fundamentada sem ter noção de onde se está investindo. Se der certo, será pura sorte”, alertou.

O professor também esclareceu que não é errado querer investir naquilo que rende mais, desde que a decisão seja tomada após a realização de uma análise. Veja, abaixo, algumas perguntas que o investidor deve se fazer durante o processo de análise de fundos imobiliários:

O que eu estou comprando?

Quem fará a gestão do meu investimento?

Qual a tendência futura dos rendimentos?

Qual estou pagando pelo que estou comprando?

Estou assumindo riscos muito elevados?

Moraes também salientou a importância da diversificação para a proteção do patrimônio e sucesso de uma estratégia com fundos imobiliários, algo que ficou evidente em tempos de pandemia. “Tendo um portfólio diversificado você consegue consistência e renda extra vitalícia com FIIs”, disse.

Aula 3: Fundos de papel

Nessa aula, os alunos aprenderam as diferenças entre os fundos de tijolo, caracterizados por alocarem o patrimônio em imóveis físicos; e os fundos de papel, que investem em títulos de originados no mercado imobiliário.

Moraes explicou como funcionam os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), um dos títulos comprados por esse tipo de fundo; mostrou quais critérios devem ser levados em consideração na hora de avaliar um fundo de papel e como usar o produto para alavancar a carteira.

Aula 4: Sucessão de patrimônio

No último encontro do evento, que foi ao ar nesta segunda-feira, 24, Moraes falou sobre o processo de sucessão (ou seja, de transmitir bens para herdeiros) dos fundos imobiliários.

As do falecido são divididas proporcionalmente pelos herdeiros de maneira semelhante ao que acontece com transmissão de outros tipos de patrimônio após a morte do titular.

A diferença, segundo Moraes, é que por se tratarem de cotas (e não de imóveis físicos ou carros, por exemplo), essa divisão é muito mais fácil. “Se um herdeiro preferir vender as cotas também poderá fazê-lo com facilidade, pela bolsa, e receberá o dinheiro dois dias úteis depois”, explicou.