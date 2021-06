Semana decisiva para Eletrobras, estreia na B3 e ofertas de ações

(Bloomberg) – Oferta primária e secundária de da EcoRodovias (ECOR3) pode movimentar mais de R$ 2 bilhões, com base no fechamento de 8 de junho e considerando lote adicional. A acionista Primav Infraestrutura vai oferecer parte das ações.

A oferta de units do Banco Inter (BIDI11) tem fixado e compromisso de subscrição da Stone. Acompanhe a movimentação no mercado corporativo:

A semana

21/junho: Estreia das units da BR Partners na B3

21/junho: Balanço do 4T21 da São Martinho (SMTO3) após o fechamento dos mercados

após o fechamento dos mercados 22/junho: Definição do preço por ação em follow-on da EcoRodovias

22/junho: Último dia para MP que abre caminho para privatização da Eletrobras ser aprovada na Câmara e no Senado antes de perder validade

22/junho: Presidentes da B3, XP e da BlackRock promovem live sobre investimentos e ESG

23/junho: Nada previsto até o momento

24/junho: Encerramento do bookbuilding e definição do volume na oferta de units do Banco Inter

units do Banco Inter 25/junho: BNDES leiloa empresa de energia do Amapá - Equatorial deve participar, segundo o BofA

25/junho: Aneel promove Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 destinados à compra de energia elétrica de empreendimentos de geração

Credores versus acionistas

Um empréstimo de R$ 1,18 bilhão colocou em lados opostos credores e acionistas da Samarco. Alguns credores questionam a real necessidade dos recursos neste momento e querem que a justiça barre o empréstimo. Os sócios da Samarco, Vale e BHP, oferecem o empréstimo na modalidade “debtor-in-possession financing (DIP), que costuma ser o primeiro na fila de pagamentos em uma recuperação judicial, como é o caso da Samarco.

Ásia entra na disputa

O grupo asiático Indorama Ventures conseguiu fechar um acordo de exclusividade com o grupo Ultra para negociar a compra da Oxiteno, segundo confirmação do próprio Ultra após notícia do Valor. A americana Stepan Company e o fundo de private equity Advent Capital já eram citados como interessados na empresa petroquímica do Ultra. O grupo brasileiro pretende se concentrar nos negócios de óleo e gás no Brasil.

Caminho livre para a BR

Petrobras lançou oferta de ações da BR Distribuidora que pode movimentar cerca de R$ 11,5 bilhões com base no fechamento de 16 de junho. A venda pode abrir caminho para uma valorização nos papéis da BR Distribuidora, já que a presença da estatal com uma fatia de 37,5% até agora impedia os investidores de comprarem totalmente a ideia de crescimento da BR, segundo analistas do BTG Pactual em relatório.