Renda Vitalícia: aprenda como lucrar com imóveis gastando pouco

Como buscar renda passiva com imóveis sem gastar milhares de reais na aquisição de um? É isso que o professor Arthur Vieira de Moraes promete ensinar durante a Semana da Renda Vitalícia, que acontece entre os dias 17 e 24 de maio. Promovidos pela EXAME Academy, os encontros virtuais são gratuitos e acontecem ao vivo, sempre às 19h30.

Durante a programação, Moraes irá explorar o universo dos imobiliário (FIIs), que despertaram a atenção dos brasileiros por representarem uma alternativa acessível e segura de no setor. “Assim como tem muita gente que vive da renda de aluguéis de imóveis, é possível viver dos rendimentos que os distribuem. A diferença é que, por fundos imobiliários, essa estratégia fica mais viável”, afirma.

Especialista em fundos imobiliários e doutorando em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, Moraes começou sua carreira como assessor de investimentos em 1999 e integra o time EXAME Academy, braço educacional da EXAME, desde agosto do ano passado. “Assumi o compromisso de compartilhar tudo o que aprendi sobre FII ao longo dos últimos anos”, diz.

Moraes também ensina sobre finanças em algumas das instituições mais renomadas do país, como o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Instituto de Administração (FIA).

O setor imobiliário e a pandemia

Galpões logísticos, prédios comerciais, imóveis residenciais, varejo de rua. Estes são alguns exemplos de segmentos que compõem o mercado imobiliário. Mas cada um deles foi afetado de maneira diferente pela pandemia.

Enquanto o mercado de logística permaneceu aquecido graças ao crescimento das vendas online ao longo desse período, os hotéis, por exemplo, foram mais prejudicados. “Isso reforça a importância da que os FII permitem. Quem tem uma carteira bem diversificada de FII viu seus rendimentos diminuírem, mas não cessaram em nenhum momento”, explica Moraes.

Mas essa é apenas uma das vantagens de investir em FII. Veja a seguir:

· Diversificação acessível

A possibilidade de e ter acesso a empreendimentos de vários setores e localidades é um dos motivos que faz com que os FIIs façam sucesso ao redor do mundo. Com valores a partir de 100 reais, é possível comprar e investir em grandes escritórios, shoppings, supermercados, faculdades e outros imóveis de alto padrão que poucos poderiam comprar diretamente.

“Os custos transacionais são ínfimos. Basicamente, comprar ou vender cotas de FII custa 0,035% do valor negociado, enquanto comprar e vender imóveis tem altos custos com cartório, tributos e corretagem”, afirma Moraes.

· Liquidez

A negociação dos FIIs é feita diretamente pelo da ou do banco de investimentos. Isso significa que, além de se livrar da burocracia que caracteriza a compra e venda de imóveis físicos, o investidor tem a possibilidade de vender fracionado (isto é, vender apenas uma parte das suas cotas), se desejar.

· Incentivo fiscal

Outra grande vantagem é a distribuição recorrente de , que é isenta de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o aluguel de imóveis físicos pode ser tributado em até 27,5%. Apenas a venda de cotas com é taxada.