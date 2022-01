Serasa agora avisa consumidor sobre mudança em score de crédito

O cadastro positivo trouxe como mudança positiva para os brasileiros a valorização do seu histórico de pagamento em dia de contas e empréstimos. Até então, o sistema financeiro do país funcionava na base da socialização das perdas: a inadimplência de uma minoria da população gerava custos que eram rateados entre a maioria na forma de taxas de juros mais elevadas.

Com o cadastro positivo, isso mudou, na medida em que cada consumidor é responsável e constrói o seu próprio histórico de relacionamento bancário e financeiro, sendo diretamente responsável pela sua nota, chamada de score de crédito. Cada birô de análise de risco, além de bancos e fintechs, possui a sua metodologia e nota para os clientes. Notas mais elevadas se traduzem em taxas de juros mais baixas na hora da tomada de crédito.

Uma das líderes de mercado é a Serasa, com mais de 16,5 milhões de downloads no seu aplicativo somente nos últimos seis meses. De olho no aperfeiçoamento de sua ferramenta, a companhia acaba de lançar um serviço de notificação automática no celular de cada variação na nota do consumidor em 15 pontos para mais ou para menos.

O indicador, cuja pontuação vai de 0 a 1.000 pontos, é utilizado por empresas no momento da concessão de crédito aos consumidores.

como o pagamento de contas em dia geram aumentos no score de crédito do cliente; por outro lado, atrasos no pagamento de contas e parcelas subtraem pontos na nota.

Outra funcionalidade nova oferecida aos consumidores é o acesso a um relatório com o diagnóstico dos possíveis fatores que refletem a mudança no índice.

"Quanto mais clara for a comunicação da pontuação para o consumidor, maior será o seu conhecimento sobre as ações que a impactam. E assim ele poderá fazer os ajustes necessários”, disse Heber Alves, gerente de Score da Serasa.

“Ter acesso às variações se torna ainda mais relevante em um momento em que muitos consumidores estão em busca de crédito, pois evita surpresas", disse Patrícia Camillo, gerente da Serasa. Segundo ela, mais de 3 milhões de pessoas já receberam o alerta via aplicativo desde que entrou em vigor no começo deste ano.