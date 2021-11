Serasa dá R$ 50 para quem quitar dívida até próxima semana

A Serasa prorrogou, até o dia 22 de novembro, o pagamento do “auxílio dívida” no valor de R$ 50 para o consumidor que negociar a sua dívida no 26º Feirão Serasa Limpa Nome. A pessoa recebe o dinheiro na carteira digital da Serasa. O benefício é pago para quem quitar o valor à vista a partir de 200 reais, seja em uma ou várias dívidas somadas.

O Feirão teve início no começo de novembro e mais de 1,2 milhão de pessoas renegociaram as dívidas. Os descontos podem chegar até 99% e o parcelamento das dívidas em até 72%. São mais de 100 empresas participantes, como como Itapeva, Santander, Riachuelo, Carrefour e Claro. O evento termina no dia 5 de dezembro.

“Sabemos que o Feirão é uma oportunidade que muitos aguardam para dar o primeiro passo para regularizar as finanças e, nos últimos meses, estar com o nome limpo foi uma dificuldade para muitos. Estamos muito otimistas com essa edição do Feirão e pretendemos alcançar ainda mais brasileiros do que a última, de 2020, que possibilitou que aproximadamente 6 milhões de acordos fossem fechados” afirma Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa.

Serviço

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até 5 de dezembro nos seguintes canais: