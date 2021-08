Serasa lança ferramenta que indica se a pessoa está em busca de crédito

A ferramenta está disponível dentro da Serasa Premium, um serviço de assinatura da empresa, que permite o monitoramento de dados do consumidor. Por meio dela, é possível receber alertas de movimentações no CPF, incluindo consultas ao nome, novas dívidas e negativações, mudanças do score, entre outros.

Moura afirma que estas ferramentas ajudam na prevenção de fraudes. Ele conta um caso que ocorreu com um dos clientes. Por meio da plataforma, a pessoa soube que uma loja de automóveis estava olhando os dados dela. Entretanto, o consumidor não estava interessado em comprar um carro.

“Na mesma hora, ela ligou na loja e questionou o motivo que estava fazendo esta busca pelos dados dela. O vendedor explicou que estava com uma pessoa na frente dele com todos os documentos da cliente e após a ligação ele entendeu que se tratava de um golpista e chamou a polícia.”

Moura acrescenta que é comum que o interesse do consumidor para evitar a fraude ocorra apenas depois que ele já caiu em algum golpe ou conhece alguém. “É muita dor de cabeça. Os criminosos abrem empresa no nome da pessoa e pedem falência.”

Quem foi vítima de um golpista em um primeiro momento tem um impacto no score de crédito, mas após a comprovação do golpe, por meio de boletins de ocorrência, a pontuação do consumidor volta ao que era antes.

Sobre o score

Na Serasa, o score de crédito vai de 0 a 1 mil e é formado por meio de informações disponíveis em bancos, como dívidas contratadas. Contrair uma dívida, ser negativado, atrasar o pagamento do financiamento, usar o cheque especial e buscar constantemente crédito são que têm impacto negativo no score. Já pagar contas em dia, não ter dívidas afetam de forma positiva a nota de crédito.