Serasa prorroga Feirão Limpa Nome até próxima semana

A Serasa prorrogou até a próxima segunda-feira, 20, o Feirão Limpa Nome. Segundo a empresa, o evento foi prorrogado devido à alta procura dos consumidores. O feirão tem a participação de mais de 100 empresas e oferece aos consumidores a possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e de parcelamento sem juros. Até o momento, os descontos oferecidos somam 10 bilhões de reais.

A iniciativa já beneficiou mais de 3,5 milhões de brasileiros que aproveitaram a oportunidade de conseguir descontos de até 99% em suas dívidas. As negociações do Feirão Limpa Nome são realizadas pelos canais digitais da Serasa (aplicativo, site e WhatsApp), pelo telefone 0800 ou em mais de 7 mil agências de Correios espalhadas pelo país.

“As tendas físicas disponibilizadas em cinco capitais, com filas gigantescas e a necessidade de entregar senhas para encerrar atendimento antes dos horários previstos, mostraram o quanto o país estava necessitado desse Feirão Limpa Nome”, diz Matheus Moura, gerente executivo da Serasa. “A pandemia e o desemprego aumentaram ainda mais as dificuldades econômicas da população”, complementa.

Entre os estados, São Paulo e Rio, Estados mais populosos, estão liderando o ranking nacional de acordos, mas chama a atenção a alta procura na Região Nordeste, principalmente na Bahia e no Ceará. O estado do Paraná também está com uma demanda alta.

Serviço

As condições especiais do Feirão Serasa Limpa Nome estão disponíveis até 20 de dezembro nos seguintes canais: