Serasa vai permitir conectar conta bancária para melhorar score

O bureau de crédito Serasa anunciou nesta segunda-feira, 18, que passará a permitir a conexão de seu sistema de análise de crédito com a conta bancária do consumidor. Dessa forma, dará mais uma oportunidade para que possam melhorar o seu score de crédito. A funcionalidade será implantada de forma gradativa, e estará disponível ao público geral no dia 27.

Ao conectar seu sistema com a conta bancária do consumidor o bureau passará a incluir na análise do score do consumidor informações sobre crédito em conta (como salário), compras com cartão de débito, transferências via Pix, DOC e TED, além de pagamentos de boletos (desde contas essenciais até mensalidades escolares e planos de academia).

Será possível compartilhar informações de diferentes contas bancárias, inclusive de contas-poupança. As informações serão atualizadas uma vez por mês, a partir da data em que for realizada a conexão. A conexão poderá ser feita com contas dos cinco maiores bancos e os principais bancos digitais.

A funcionalidade dependerá do consentimento do cliente. Caso não queira compartilhar informações, seu score continuará sendo analisado da mesma forma. A Serasa ressalta que os dados da conta só serão utilizados em modo leitura. "A senha será usada apenas para acesso à conta. Não poderemos realizar qualquer transação", explica Lopes.