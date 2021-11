Seu dinheiro está virando pó? Especialista revela como se salvar da crise

Você já deve ter percebido que tem algo estranho acontecendo. A inflação no Brasil e no mundo está subindo e essa narrativa que a inflação é transitória está caindo muito bem por aqui, mantendo os brasileiros relativamente “calmos” e com a esperança de que os preços poderão voltar.

De fato, está acontecendo uma inflação transitória mundo afora. As taxas de inflação na Alemanha, nos Estados Unidos e na Europa de uma maneira geral têm subido abruptamente. E no Brasil tem acontecido a mesma coisa, como a gente consegue ver no gráfico abaixo da inflação mundial.

Mas o que é a chamada “inflação transitória”? É uma perda temporária do poder de compra por conta de um evento relacionado à produção: a disponibilidade de oferta. A da covid-19 afetou as cadeias produtivas mundo afora com o lockdown e, com isso, a oferta de produtos caiu.

Porém, as pessoas continuaram consumindo. Nesse caso, como a renda do trabalhador não subiu para acompanhar esse aumento de preços dos produtos ocasionado pelo descasamento da cadeia de produção, a expectativa é de que os preços se reajustem e a inflação diminua conforme a normalização.

Mas essa narrativa no Brasil esconde algo muito mais perverso. Quando a gente passa a olhar a renda do trabalhador nos últimos dez anos, ela se manteve basicamente estável, em torno de 2.200,00 reais de rendimento, principalmente nos últimos oito anos quando pegamos essa mediana, assim como nesse outro gráfico abaixo.

Quando a gente observa que a média se mantém estável, e compara com dados da inflação, principalmente do IGPM que reflete realmente os custos como alimentação e moradia, vemos que o IGPM acumulado teve uma alta vertiginosa. Ela se acelerou principalmente nos últimos 20 meses pós-pandemia, onde o IGPM acumulou uma alta mais de 43% no acumulado.

Quando olhamos o mesmo período da avaliação do rendimento do trabalhador brasileiro (2012 a 2021) é ainda mais espetacular a alta: mais 130% de inflação no período.

Outro ponto importante é a inflação acumulada desde 1998, principalmente a medida pelo IGPM. A gente consegue ver que, ao longo de nossa história, foram apenas dois anos em que a inflação foi negativa, e os valores não chegaram nem a 1%. Ou seja, dificilmente essa inflação voltar e a renda do trabalhador que já estava curta, vai ficar cada vez menor.

E o que isso quer dizer?

Quer dizer que 40% da renda do trabalhador foi praticamente dizimada nos últimos 20 meses. Quando a gente olha esse dado, conseguimos perceber porque que a carne, a soja, o arroz, o feijão, o milho, a gasolina, a energia elétrica, tudo tem ficado cada vez mais caro.

Essa é a perda de rentabilidade salarial mais alta de nossa história, e isso está acelerando de forma mais acentuada no Brasil por um simples motivo: as profissões tradicionais estão sendo cada vez mais desvalorizadas.

E isso está acontecendo rapidamente. O mundo de maneira geral já vem fazendo uma transição com novas tecnologias, novas profissões, novas fontes de ganhar dinheiro, principalmente na internet. Temos cada vez menos pessoas no mundo que tem uma única fonte de renda. Mundo afora, com as novas tecnologias, as pessoas conseguem ter cada vez mais várias fontes de renda.

E o mais chocante é que quando olhamos esses dados, vemos que uma cesta básica compromete basicamente 100% do salário-mínimo do nosso país. Enquanto que, quando fazemos a comparação desses dados com outros países desenvolvidos, ou com países que estão no G8 (grupo dos maiores países que mais crescem no mundo) conseguimos ver que o Brasil tem a pior relação renda por cesta básica.

Isso significa que os brasileiros estão basicamente sobrevivendo, e não conseguindo fazer nada para se libertar disso. Com isso uma das maiores novas crises do Brasil começam a emergir.

E essa nova crise no Brasil corre o risco de estourar quando as pessoas começarem a perceber cada vez mais que elas não conseguem mais viver da forma que elas estão vivendo. E se elas não fizerem nada para aumentarem a sua renda, elas provavelmente vão viver na miséria. Vamos ter um aumento gigantesco de pessoas pedindo dinheiro, pessoas mendigando, pessoas fazendo cada vez mais trabalhos mirabolantes para conseguirem uma renda extra.

Por isso, é importante saber como você consegue se salvar agora.

