Sinqia, Cury, Eternit, inflação no Reino Unido e o que mais move o mercado

O mercado internacional se estabiliza nesta quarta-feira, 19, após ter registrado duras perdas no último pregão. Bolsas da Europa operam entre altas e baixas, enquanto os índices futuros de Nova York esboçam alguma recuperação. Na véspera, o Nasdaq teve sua pior sessão desde setembro, caindo 2,60%.

Apesar do tom mais ameno que se desenha no exterior, preocupações sobre a condução das políticas do Federal Reserve (Fed) permanecem no centro das negociações. Os temores se refletem nos rendimentos dos títulos de 10 anos do Estados Unidos, que sobem pelo quarto pregão seguido, renovando o maior patamar desde janeiro de 2020.

Números de inflação reportados na Europa contribuem para a expectativa de aperto monetário mais intenso por parte dos bancos centrais. Nesta madrugada, o Índice de ao Consumidor (IPC) do Reino Unido subiu 0,5%, em dezembro, e 5,4%, na comparação anual – o maior patamar em 30 anos.

Alta das commodities

A valorização das commodities também é algo que preocupa. Negociado em Londres, o barril do petróleo brent busca seu quarto pregão de alta, subindo 1,25% nesta manhã. Cotado próximo de 89 dólares, o barril está em seu maior patamar desde 2014. Tensões geopolíticas envolvendo os Emirados Árabes e Rússia, além de uma explosão de um oleoduto entre Iraque e Turquia têm influenciado as últimas negociações.

Ainda que distante dos recordes de meados do ano passado, o minério de ferro é outra commodity que vem apresentando forte valorização. Nesta madrugada, o metal saltou cerca de 5%, na China, em meio a perspectivas de que o país, que tem a inflação sob controle, usará sua política monetária para estimular a economia local.

A alta das commodities tende a beneficiar o , já que Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4) são as duas principais do índice. A concentração nesses papéis contribuiu para a alta do Ibovespa na última sessão, apesar do cenário externo negativo.

Prévia da Cury

A Cury (CURY3) apresentou 788 milhões de reais em volume geral de vendas (VGV) em lançamentos no quarto trimestre, segundo sua prévia operacional. No ano, os lançamentos bateram 2,8 bilhões de reais, estabelecendo um novo recorde para a companhia. O número foi 80,8% superior ao de 2020. O forte volume de lançamentos, por sinal, tem sido a principal característica das prévias das construtoras. As vendas líquidas subiram 90,7%, no ano.

Sinqia compra LOTE45

A Sinqia (SQIA3) anunciou a aquisição de 52% da LOTE45, especialista em software para gestão de risco, com 100 clientes na indústria de fundos de investimentos. A Sinqia pagou 79,5 milhões de reais à vista pela companhia. A operação ainda prevê a opção de compra da fatia restante de 48% com preço de exercício vinculado à receita líquida e à margem Ebitda da LOTE45 em 2026.

Eternit amplia produção

O conselho da Eternit (ETER3) aprovou a ampliação da capacidade de produção de sua unidade em Manaus em cerca de 40% para 18.000 toneladas de fibra de polipropileno ao ano. O investimento previsto é de 24 milhões de reais. A ampliação está prevista para terminar em 2023.