Small Caps Summit: aprenda como garimpar as ações mais promissoras

Enquanto o sobe 5% no ano, o índice SMLL – composto por 110 small caps – da B3 avança 9%, sendo que oito desses ativos registram ganhos entre 100% e 380% no período. Para aqueles que querem se arriscar nesse universo, que pode trazer oportunidades de valorização e na , o evento Small Caps Summit, que acontece entre os dias 27 e 28 de julho, irá mostrar, de forma online e gratuita, como encontrar e se expor a essas pequenas notáveis do mercado.

Na sua primeira edição, o evento, realizado pela EQI Investimentos e Transformação Digital.com, contará com mais de 30 convidados entre CEOs e diretores de empresas listadas na Bolsa, gestores, analistas de mercado e economistas. As palestras ocorrerão das 16h às 20h da próxima terça e quarta-feira.

O primeiro painel será com Werner Roger, gestor e sócio fundador da Trígono Capital, casa focada em small caps. Ele fará uma palestra introdutória com o tema "Conheça o que são Small Caps e fuja das armadilhas". O fundo carro-chefe da gestora Trígono Flagship 60, sob responsabilidade de Werner, acumula retorno de 61% este ano.

Também entre os palestrantes confirmados estão:

Méliuz (CASH3) Luciano Valle - diretor de RI da

Wiz (WIZS3) Heverton Peixoto - CEO da

Enjoei (ENJU3) Ana Luiza McLaren - CEO do

Marino Colpo - CEO da Boa Safra (SOJA3)

Petz (PETZ3) Sergio Zimerman - Fundador e CEO da

Os conteúdos são voltados tanto para quem já investe quanto para aqueles que querem ter seus primeiros contatos com esse mercado. "Teremos palestras para um público bem iniciante assim como conteúdos voltados para aqueles já mais familiarizados", explica a jornalista Fabiana Panachão, curadora do Small Caps Summit.

Cinco painéis setoriais

"Além das palestras com gestores, teremos cinco painéis setoriais com empresas, focados em varejo, agronegócio, fintechs, tecnologia e ESG", disse.

Atualmente, o evento tem mais de 13 mil inscritos. O público tem uma faixa etária média de 25 e 50 anos. "São pessoas que estão no mercado de trabalho, querendo aprender mais sobre investimentos para compor a carteira e construir um patrimônio", comentou Fabiana.

Conforme explica a jornalista, o Small Caps Summit é um filhote da Money Week, o maior evento digital sobre investimentos e educação financeira do país, realizado também pela EQI e Transformação Digital.com.

"Como a Money Week trata de vários temas, como , ações, , entre outros, entendemos que seria bom fazer conteúdos nichados. Em abril, fizemos o FII Summit, que deu muita audiência e vimos que fazia sentido seguir por esse caminho. Neste evento, queremos mostrar como analisar essas empresas [small caps] e explicar a importância desses papéis para construção de portfólio", apontou.

Ao participar do Small Caps Summit e indicar o evento ao maior número de amigos, o participante pode ter acesso liberado a plataformas de conhecimento focada em investimentos, recomendações de ações e relatórios regulares para impulsionar sua carteira de ativos.

