Smart Fit sobe 30% na estreia: ação ficou cara ou ainda vale investir?

Nesta quarta-feira, 14, a Smart Fit (SMFT3) se tornou a primeira rede de academias a estrear na de valores – e a recepção dos investidores surpreendeu. As da companhia dispararam em seu primeiro pregão de negociação na B3, chegando a subir 31,6% na máxima do dia. Às 15h30, o papel é negociado em alta de 28,7%, a 29,58 reais. O definido no IPO foi de 23 reais por ação.

Embora as ações tenham subido com força na estreia, analistas ainda veem espaço para crescimento dos papéis na bolsa. Para Cristiane Fensterseifer, analista da Empiricus, a disparada das ações da Smart Fit mostra o apetite do mercado por companhias que se beneficiam da retomada econômica.

“A empresa tem uma tese ímpar na bolsa porque é a única de seu segmento, então traz um potencial interessante para quem quer se expor à retomada econômica”, afirma Fensterseifer à Exame Invest.

Em seu relatório sobre o IPO, a analista havia recomendado o preço-alvo de 29 reais para a Smart Fit, já ultrapassado pela empresa em suas primeiras horas de negociação. Ainda assim, Fensterseifer acredita que a ação tem espaço para avançar, buscando um preço mais alto em torno de 33 a 35 reais, que foi levantado por outros analistas.

Alguns deles foram Eric Huang e Tales Granello, da Eleven Research, que colocaram o preço-alvo da Smart Fit em 33 reais. O valor indica um potencial de valorização (upside) de 11,5% em relação à negociação desta quarta-feira.

Em relatório, Huang e Granello destacaram que os concorrentes terão dificuldades em se igualar à Smart Fit. “A capilaridade e escala da sua rede dificilmente poderiam ser replicadas em um curto período de tempo. Vemos a empresa com uma elevada capacidade de manutenção de sua liderança de mercado”, afirmam.

Outro ponto positivo levantado nas análises é de que a companhia não atua apenas com academias, mas também com aplicativos voltados à vida saudável, como o Queima Diária e o Smart Fit Nutri.

O principal desafio da companhia é a própria pandemia, que tem causado preocupação em mercados internacionais com o avanço da variante Delta do coronavírus. Investidores também devem ficar atentos ao alto grau de alavancagem da empresa, que financia seu rápido crescimento com empréstimos. Os dois fatores combinados geraram um prejuízo de 604 milhões de reais para a Smart Fit em 2020.

Por enquanto, as expectativas gerais são de que a pandemia deve perder fôlego no segundo semestre, impulsionando os resultados da Smart Fit. As previsões da Eleven é de que a empresa volte a dar lucros em 2022. Já a Empiricus destaca que a captação bem-sucedida de recursos no IPO deve deixar o plano de crescimento e pagamento de dívidas mais confortável.