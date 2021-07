Smiles faz promoção de passagens com descontos de até 35%

A Smiles, plataforma de viagens e programa de fidelidade da Gol, realiza entre os dias 26 de julho e 2 de agosto, promoções com descontos de até 35% em passagens aéreas e 70% no marketplace da companhia. O evento denominado de “Orange Week” é uma antecipação da Black Friday, que ocorre em novembro. A semana de promoções oferecerá descontos para os clientes utilizarem as milhas na plataforma da companhia.

Os descontos para emissões de passagens aéreas poderão chegar a até 35% com a GOL e companhias aéreas parceiras. Haverá ofertas também para cabine executiva, além da classe econômica. Também vale para trechos internos entre países realizados com as empresas parceiras. Será possível encontrar ofertas para Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis, Porto Seguro e vários destinos com a Gol além de destinos internacionais como: Miami, Orlando e Paris e muito mais.

“Com o avanço na vacinação e retomada dos voos das companhias aéreas, desde maio, já conseguimos mensurar que o interesse dos clientes para viajar está voltando, visto que o fluxo está bem maior no volume de buscas por viagens e resgates de passagens, em especial, para destinos no Brasil como Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba e outros destinos turísticos”, afirmou Ravel Lage, Diretor de Negócios Aéreos e Produtos da Smiles.

Cruzeiros e marketplace

No evento, também haverá promoções para cruzeiros. Entre eles, a Agaxtur promove acúmulo de até 5 milhas por real gasto com o segundo hóspede grátis para o cruzeiro MSC Seaside que estará pela primeira vez no Brasil navegando pela costa do Nordeste. A Gray Line, que promove passeios turísticos, terá desconto de 20% em atrações para 10 cidades no Brasil, entre elas Curitiba, Maceió, Natal e Rio de Janeiro, além de acúmulo de 4 milhas para cliente Clube Smiles e 2 milhas para cliente Smiles. Com o Uber também será possível acumular até 4 milhas por real gasto no período da campanha.

Já no marketplace da Smiles, as ofertas podem chegar a até 70% junto aos principais parceiros como Fast Shop e Via Varejo.

Na edição do ano passado, a Smiles afirma que foram mais de 300 milhões de milhas resgatadas no Shopping Smiles, um crescimento de 880% comparado a edição de 2019. Entre os produtos mais desejados pelo consumidor está o celular da Apple, caixas de som JBS, televisores e cafeteiras Nespresso.

“A Orange Week é a segunda maior campanha de vendas da empresa e estamos otimistas para ter um segundo semestre de 2021 com muitas oportunidades para nossos clientes resgatarem suas milhas. A expectativa é crescer 60% no volume total de transações comparado ao mesmo período da campanha de 2020”, finaliza Lage.