Sob pressão, Facebook e Apple fogem do óbvio para crescer no 4º tri

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Facebook e Apple revelam nesta quarta-feira (27) seus resultados financeiros do 4º trimestre do ano passado. Na mira de órgãos reguladores, que buscam coibir o avanço desproporcional das big techs para promover uma maior concorrência no mercado de tecnologia, as duas gigantes ainda devem apresentar resultados com números bastante positivos.

Facebook

Na previsão da consultoria Visible Alpha, o Facebook deve apresentar receita trimestral próxima de 26,3 bilhões de dólares, um aumento de quase 25% em relação aos 21,1 bilhões de dólares obtidos no mesmo trimestre do ano anterior. O por ação deve ficar em 3,16 dólares, 23% a mais do que os 2,56 dólares de 2019. A companhia de Menlo Park estava avaliada em 804 bilhões de dólares no fechamento do pregão de terça-feira.

O aumento do faturamento do Facebook pode estar relacionado diretamente ao crescimento do número de Usuários Únicos Mensais (MAU, na sigla em inglês). Mais de 2,7 bilhões de pessoas acessam a plataforma criada (e as compradas) por Mark Zuckerberg ao menos uma vez por mês, segundo estimativas do mercado. Com mais usuários, o Facebook consegue atrair mais anunciantes e, assim, ganhar mais dinheiro.

Vale destacar ainda que o Facebook intensificou a sua aposta no e-commerce durante os últimos meses. Com a quarentena por conta da covid-19 e o fechamento de lojas físicas, o comércio virtual ganhou tração no mundo inteiro. A estratégia girou em torno do Facebook Shops e de outros produtos de e-commerce, como as etiquetas de do Instagram.